В Алматы временно ограничат движение на двух участках дорог

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ, вводятся временные ограничения движения на участках проспекта Абылай хана и улицы Момышулы.

Так, с 08:00 24 октября до 20:00 26 октября движение будет ограничено на участке проспекта Абылай хана от проспекта Райымбека до улицы Тузова.

Кроме того, с 22:00 до 10:00 с 24 по 29 октября движение будет ограничено на участках улицы Момышулы южнее улицы Монке би и на перекрестке с проспектом Рыскулова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.