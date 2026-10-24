В Алматы временно ограничат движение на двух участках дорог
Акимат просит жителей заранее планировать свой маршрут.
24 Октября 2026, 06:14
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24 Октября 2026, 06:1424 Октября 2026, 06:14
201Фото: Pixabay.com
В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ, вводятся временные ограничения движения на участках проспекта Абылай хана и улицы Момышулы.
Так, с 08:00 24 октября до 20:00 26 октября движение будет ограничено на участке проспекта Абылай хана от проспекта Райымбека до улицы Тузова.
Кроме того, с 22:00 до 10:00 с 24 по 29 октября движение будет ограничено на участках улицы Момышулы южнее улицы Монке би и на перекрестке с проспектом Рыскулова.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.
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