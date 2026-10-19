В Алматы временно отключат электричество: список адресов

С 20 по 24 октября в Алматы в ряде микрорайонов и на отдельных улицах временно отключат электроснабжение. АО «Алатау Жарық Компаниясы» проведёт плановые ремонтные работы и устранит выявленные неисправности, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Отключения электроэнергии преимущественно запланированы на период с 08:00 до 17:00. По некоторым адресам работы могут начаться с 09:00.

20 октября

Электроэнергия будет временно отключена по следующим адресам:

Микрорайон Шанырак-1: улицы 20 Маусым, Акжол, Бостандык, Жана талап, Кайнар, Майра, Отемисулы;

проспект Рыскулова: дома 21–29;

улица Багратиона: дом 39;

улица Достоевского: дом 8/2;

улица Жансугурова: дома 177–193;

улица Кулибина: дома 3–10;

улица Меркулова: дома 7–22;

улица Успенского: дома 7–22;

улица Филатова: дома 30 и 32;

микрорайон Улжан-1: улицы Акжазык, Балкудук, Бозарал, Жалаири, Куренкулак, Сарыбастау, Такеев, Акжар, Сулутобе;

территория в границах улиц Жандосова, Тургута Озала, Сатпаева и Туркебаева;

территория в границах улиц Дуйсенова, Брусиловского, Кавказской и Прокофьева;

территория в границах улиц Жандосова, Туркебаева, Сатпаева и Тлендиева;

микрорайон Алгабас: улицы Онгарсыновой, Султана, Достык;

микрорайон Акжар: улицы Нургали, Султанбаева, Бейлибаева;

9-й микрорайон: дома 41–44;

10-й микрорайон: дома 14–23;

улица Баршынкент: дома 36-2;

улица Жеты Жаргы: дома 64–110;

улица Акбакай: дома 43–54.

21 октября

Электроснабжение будет временно приостановлено по следующим адресам:

микрорайон Шанырак-2: улицы Аманшина, Байсеит батыра, Бахадура, Культегина;

улица Коянды: дом 86;

проспект Абылай хана: дома 58 и 60;

территория в границах улиц Солодовникова, Розыбакиева, Сатпаева и Хусаинова;

территория в границах улиц Шевченко, Муканова, Курмангазы и Байзакова;

территория в границах улиц Шевченко, Муканова, Жамбыла и Байзакова;

территория в границах улиц Шакарима, Жемчужной, Кулыбетова и Тлендиева;

территория в границах улиц Васнецова, Тлендиева, Толе би и Волховской;

микрорайон Таусамалы: улицы Макатаева и Жумабаева;

микрорайон Каргалы: улицы Рыскулова, Абая, Сейтбекова;

микрорайон Акжар: улицы Ер Тостик, Омирзакова, Даулеткерея, Бекешева, Мырзалиева, Айманова;

улица Баймагамбетова: дома 36–78 и 122–232;

улица Федосеева: дома 1–43;

улица Шемякина: дом 311;

микрорайон Жас Канат: дома 1/63, 1/64, 1/68, 1/75, 1/74, 1/69, 1/66, 1/59, 1/67, 1/62, 1/71, 1/65 и 1/61;

микрорайон Горный Гигант: улицы Азирбаева, Игишева, Иванилова, Тайманова;

микрорайон Коктем-1: дом 44А;

улица Маркова: дома 11 и 13;

улица Пчеловодная: дома 4, 8 и 10;

улица Пожарского: дом 7;

улица Нахимова: дом 11;

улица Минина: дом 10;

улица Радостовца: дома 158 и 158/1;

улица Омарова: дом 43;

дачное общество «Монтажник»: дома 11–77;

дачное общество «Кок-Тобе»: дома 1–219;

дачное общество «Вентиляционник»: дома 2–133;

дачное общество «Магистраль»: дома 3–77;

кооператив «Горный Гигант»: дома 2013 и 2051;

улица Луганского: дома 29–89;

улица Керей-Жанибек хандар: дома 1–18;

улица Бегалина: дома 176А–224;

улица Ужгородская: дома 1–11;

улица Батурина: дома 1–16;

улица Орманова: дома 17–115 и 119;

улица Баглановой: дом 136;

улица Жабаева: дом 136;

улица Есенберлина: дома 189А–219;

улица Апорт: дома 55–61;

микрорайон Кок-Тобе, улица Нурмагамбетова: дом 119;

улица Митина: дома 6 и 17;

улица Таттимбета: дома 9Б, 15, 33, 38, 53, 86 и 194;

улица Рубинштейна: дом 31;

улица Кабанбай батыра: дома 76, 78 и 78/49;

улица Жамбыла: дом 13;

проспект Достык: дома 34, 45, 46, 47, 49, 49/76 и 53;

улица Пушкина: дома 78, 80 и 84;

улица Тулебаева: дома 114 и 149;

улица Карасай батыра: дом 39;

улица Калдаякова: дома 35 и 35/23;

улица Казыбек би: дома 20 и 20А;

9-й микрорайон: дома 69–69/6;

10-й микрорайон: дома 11–16;

улица Баршынкент: дома 36-2;

улица Жеты Жаргы: дома 64–110;

улица Акбакай: дома 43–54;

микрорайон Аксай-3: дома 25, 26 и 27.

22 октября

Временные отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:

микрорайон Самгау: улицы Актерек, Акши, Аршалы, Баинкол, Ботакара, Кулан, Темирказык;

проспект Рыскулова: дома 43/1 и 57А;

проспект Абылай хана: дом 46;

улица Макатаева: дом 81;

улица Молдагуловой: дом 32;

улица Панфилова: дом 75;

территория в границах улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би и Умбетбаева;

территория в границах улиц Абая, Прокофьева, Есенжанова и Жемчужной;

территория в границах улиц Шевченко, Амангельды, Жамбыла и Масанчи;

территория в границах улиц Дуйсенова, Тлендиева, Кавказской и Циолковского;

территория в границах улиц Богенбай батыра, Радостовца, Толе би и Розыбакиева;

территория в границах улиц Васнецова, Тлендиева, Толе би и Волховской;

микрорайон Каргалы: улицы Сейтбекова и Козыбасы;

микрорайон Акжар: улицы Омирзакова, Байсултанова, Айманова;

улица Собинова: дома 23–45;

улица Садовского: дома 54–57;

улица Домбровского: дом 66;

улица Гризодубовой: дома 10 и 12;

улица Наманганская: дома 6 и 10;

микрорайон Алтай-2: дома 1–13, 51, 52 и 58;

микрорайон Алтай-1: дома 24А и 26;

улица Майлина: дом 77;

микрорайон Актобе: улицы Алатау, Бейбитшилик, Казахстан, Тереңозек, Коксарай;

улица Тимирязева: дом 45;

улица Омарова: дом 43;

дачное общество «Монтажник»: дома 11–77;

дачное общество «Кок-Тобе»: дома 1–219;

дачное общество «Вентиляционник»: дома 2–133;

дачное общество «Магистраль»: дома 3–77;

кооператив «Горный Гигант»: дома 2013 и 2051;

улица Луганского: дома 29–89;

улица Керей-Жанибек хандар: дома 1–18;

улица Бегалина: дома 176А–224;

улица Ужгородская: дома 1–11;

улица Батурина: дома 1–16;

улица Орманова: дома 17–115 и 119;

улица Жабаева: дом 136;

улица Есенберлина: дома 189А–219;

улица Апорт: дома 55–61;

улица Нурмагамбетова: дом 119;

улица Уалиханова: дома 115, 115А, 117 и 121;

улица Кабанбай батыра: дома 88 и 94;

улица Кунаева: дома 122, 130, 130/31 и 132;

улица Жамбыла: дом 31;

микрорайон Аксай-3: дома 25, 26 и 27;

9-й микрорайон: дома 5–19;

10-й микрорайон: дома 4–9;

улица Баршынкент: дома 36-2;

улица Жеты Жаргы: дома 64–110;

улица Акбакай: дома 43–54;

8-й микрорайон: дома 1–8А, 37 и 39.

23 октября

Электроэнергия будет временно отключена по следующим адресам:

улица Баршынкент: дома 36-2;

улица Жеты Жаргы: дома 64–110;

улица Акбакай: дома 43–54;

6-й микрорайон: дома 17–35;

11-й микрорайон: дома 6–14;

дачное общество «Монтажник»: дома 11–77;

дачное общество «Кок-Тобе»: дома 1–219;

дачное общество «Вентиляционник»: дома 2–133;

дачное общество «Магистраль»: дома 3–77;

кооператив «Горный Гигант»: дома 2013 и 2051;

улица Луганского: дома 29–89;

улица Керей-Жанибек хандар: дома 1–18;

улица Бегалина: дома 176А–224;

улица Ужгородская: дома 1–11;

улица Батурина: дома 1–16;

улица Орманова: дома 17–115 и 119;

улица Баглановой: дом 136;

улица Жабаева: дом 136;

улица Есенберлина: дома 189А–219;

улица Апорт: дома 55–61;

улица Нурмагамбетова: дом 119;

проспект Достык: дома 36 и 38;

улица Зенкова: дома 33/19, 41 и 54;

улица Калдаякова: дом 59;

улица Аскарова: дом 21;

улица Жасыл Белес: дом 1;

улица Майлина: дом 54;

улица Гёте: дома 145–210;

улица Купалы: дома 33, 33А, 35, 39, 40, 46 и 48;

улица Юных Пионеров: дома 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 61, 65, 67, 69 и 69/37;

улица Свердлова: дом 29;

улица Орджоникидзе: дом 203;

улица Енисейская: дома 30, 33, 34, 35, 38А, 39, 45, 47, 51, 53 и 53А;

улица Громова: дома 36, 37, 42 и 43А;

улица Полярная: дома 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 и 44;

улица Белякова: дома 52, 54, 57, 59 и 59А;

улица Тажибаева: дом 2;

микрорайон Акжар: улицы Азирбаева, Байсултанова, Мырзалиева;

микрорайон Каргалы: улицы Мечеть, Козыбасы, Сейтбекова;

территория в районе улиц Егизбаева, Розыбакиева, Солодовникова и 21-й линии;

территория в районе улиц Шевченко, Розыбакиева, Жамбыла и Карасу;

территория в границах улиц Толе би, Досмухамедова, Казыбек би и Шарипова;

территория в границах улиц Шакарима, Тургута Озала, Кулыбетова и Туркебаева;

территория в границах улиц Богенбай батыра, Абылай хана, Толе би и Желтоксан;

проспект Райымбека: дома 243Б, 243В, 243Г и 245Г;

улица Макаренко: дома 58, 62 и 66.

24 октября

Электроэнергия будет временно отключена по следующим адресам вдоль проспекта Райымбека:

дом 165;

дом 165А;

дом 167Д;

дом 169А.

В связи с проведением запланированных работ фактическое время отключения электричества может измениться.

Актуальную информацию о восстановлении электроснабжения можно проверить на официальном сайте АО «Алатау Жарық Компаниясы».