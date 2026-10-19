В Алматы временно отключат электричество: список адресов
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С 20 по 24 октября в Алматы в ряде микрорайонов и на отдельных улицах временно отключат электроснабжение. АО «Алатау Жарық Компаниясы» проведёт плановые ремонтные работы и устранит выявленные неисправности, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Отключения электроэнергии преимущественно запланированы на период с 08:00 до 17:00. По некоторым адресам работы могут начаться с 09:00.
20 октября
Электроэнергия будет временно отключена по следующим адресам:
- Микрорайон Шанырак-1: улицы 20 Маусым, Акжол, Бостандык, Жана талап, Кайнар, Майра, Отемисулы;
- проспект Рыскулова: дома 21–29;
- улица Багратиона: дом 39;
- улица Достоевского: дом 8/2;
- улица Жансугурова: дома 177–193;
- улица Кулибина: дома 3–10;
- улица Меркулова: дома 7–22;
- улица Успенского: дома 7–22;
- улица Филатова: дома 30 и 32;
- микрорайон Улжан-1: улицы Акжазык, Балкудук, Бозарал, Жалаири, Куренкулак, Сарыбастау, Такеев, Акжар, Сулутобе;
- территория в границах улиц Жандосова, Тургута Озала, Сатпаева и Туркебаева;
- территория в границах улиц Дуйсенова, Брусиловского, Кавказской и Прокофьева;
- территория в границах улиц Жандосова, Туркебаева, Сатпаева и Тлендиева;
- микрорайон Алгабас: улицы Онгарсыновой, Султана, Достык;
- микрорайон Акжар: улицы Нургали, Султанбаева, Бейлибаева;
- 9-й микрорайон: дома 41–44;
- 10-й микрорайон: дома 14–23;
- улица Баршынкент: дома 36-2;
- улица Жеты Жаргы: дома 64–110;
- улица Акбакай: дома 43–54.
21 октября
Электроснабжение будет временно приостановлено по следующим адресам:
- микрорайон Шанырак-2: улицы Аманшина, Байсеит батыра, Бахадура, Культегина;
- улица Коянды: дом 86;
- проспект Абылай хана: дома 58 и 60;
- территория в границах улиц Солодовникова, Розыбакиева, Сатпаева и Хусаинова;
- территория в границах улиц Шевченко, Муканова, Курмангазы и Байзакова;
- территория в границах улиц Шевченко, Муканова, Жамбыла и Байзакова;
- территория в границах улиц Шакарима, Жемчужной, Кулыбетова и Тлендиева;
- территория в границах улиц Васнецова, Тлендиева, Толе би и Волховской;
- микрорайон Таусамалы: улицы Макатаева и Жумабаева;
- микрорайон Каргалы: улицы Рыскулова, Абая, Сейтбекова;
- микрорайон Акжар: улицы Ер Тостик, Омирзакова, Даулеткерея, Бекешева, Мырзалиева, Айманова;
- улица Баймагамбетова: дома 36–78 и 122–232;
- улица Федосеева: дома 1–43;
- улица Шемякина: дом 311;
- микрорайон Жас Канат: дома 1/63, 1/64, 1/68, 1/75, 1/74, 1/69, 1/66, 1/59, 1/67, 1/62, 1/71, 1/65 и 1/61;
- микрорайон Горный Гигант: улицы Азирбаева, Игишева, Иванилова, Тайманова;
- микрорайон Коктем-1: дом 44А;
- улица Маркова: дома 11 и 13;
- улица Пчеловодная: дома 4, 8 и 10;
- улица Пожарского: дом 7;
- улица Нахимова: дом 11;
- улица Минина: дом 10;
- улица Радостовца: дома 158 и 158/1;
- улица Омарова: дом 43;
- дачное общество «Монтажник»: дома 11–77;
- дачное общество «Кок-Тобе»: дома 1–219;
- дачное общество «Вентиляционник»: дома 2–133;
- дачное общество «Магистраль»: дома 3–77;
- кооператив «Горный Гигант»: дома 2013 и 2051;
- улица Луганского: дома 29–89;
- улица Керей-Жанибек хандар: дома 1–18;
- улица Бегалина: дома 176А–224;
- улица Ужгородская: дома 1–11;
- улица Батурина: дома 1–16;
- улица Орманова: дома 17–115 и 119;
- улица Баглановой: дом 136;
- улица Жабаева: дом 136;
- улица Есенберлина: дома 189А–219;
- улица Апорт: дома 55–61;
- микрорайон Кок-Тобе, улица Нурмагамбетова: дом 119;
- улица Митина: дома 6 и 17;
- улица Таттимбета: дома 9Б, 15, 33, 38, 53, 86 и 194;
- улица Рубинштейна: дом 31;
- улица Кабанбай батыра: дома 76, 78 и 78/49;
- улица Жамбыла: дом 13;
- проспект Достык: дома 34, 45, 46, 47, 49, 49/76 и 53;
- улица Пушкина: дома 78, 80 и 84;
- улица Тулебаева: дома 114 и 149;
- улица Карасай батыра: дом 39;
- улица Калдаякова: дома 35 и 35/23;
- улица Казыбек би: дома 20 и 20А;
- 9-й микрорайон: дома 69–69/6;
- 10-й микрорайон: дома 11–16;
- улица Баршынкент: дома 36-2;
- улица Жеты Жаргы: дома 64–110;
- улица Акбакай: дома 43–54;
- микрорайон Аксай-3: дома 25, 26 и 27.
22 октября
Временные отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:
- микрорайон Самгау: улицы Актерек, Акши, Аршалы, Баинкол, Ботакара, Кулан, Темирказык;
- проспект Рыскулова: дома 43/1 и 57А;
- проспект Абылай хана: дом 46;
- улица Макатаева: дом 81;
- улица Молдагуловой: дом 32;
- улица Панфилова: дом 75;
- территория в границах улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би и Умбетбаева;
- территория в границах улиц Абая, Прокофьева, Есенжанова и Жемчужной;
- территория в границах улиц Шевченко, Амангельды, Жамбыла и Масанчи;
- территория в границах улиц Дуйсенова, Тлендиева, Кавказской и Циолковского;
- территория в границах улиц Богенбай батыра, Радостовца, Толе би и Розыбакиева;
- территория в границах улиц Васнецова, Тлендиева, Толе би и Волховской;
- микрорайон Каргалы: улицы Сейтбекова и Козыбасы;
- микрорайон Акжар: улицы Омирзакова, Байсултанова, Айманова;
- улица Собинова: дома 23–45;
- улица Садовского: дома 54–57;
- улица Домбровского: дом 66;
- улица Гризодубовой: дома 10 и 12;
- улица Наманганская: дома 6 и 10;
- микрорайон Алтай-2: дома 1–13, 51, 52 и 58;
- микрорайон Алтай-1: дома 24А и 26;
- улица Майлина: дом 77;
- микрорайон Актобе: улицы Алатау, Бейбитшилик, Казахстан, Тереңозек, Коксарай;
- улица Тимирязева: дом 45;
- улица Омарова: дом 43;
- дачное общество «Монтажник»: дома 11–77;
- дачное общество «Кок-Тобе»: дома 1–219;
- дачное общество «Вентиляционник»: дома 2–133;
- дачное общество «Магистраль»: дома 3–77;
- кооператив «Горный Гигант»: дома 2013 и 2051;
- улица Луганского: дома 29–89;
- улица Керей-Жанибек хандар: дома 1–18;
- улица Бегалина: дома 176А–224;
- улица Ужгородская: дома 1–11;
- улица Батурина: дома 1–16;
- улица Орманова: дома 17–115 и 119;
- улица Жабаева: дом 136;
- улица Есенберлина: дома 189А–219;
- улица Апорт: дома 55–61;
- улица Нурмагамбетова: дом 119;
- улица Уалиханова: дома 115, 115А, 117 и 121;
- улица Кабанбай батыра: дома 88 и 94;
- улица Кунаева: дома 122, 130, 130/31 и 132;
- улица Жамбыла: дом 31;
- микрорайон Аксай-3: дома 25, 26 и 27;
- 9-й микрорайон: дома 5–19;
- 10-й микрорайон: дома 4–9;
- улица Баршынкент: дома 36-2;
- улица Жеты Жаргы: дома 64–110;
- улица Акбакай: дома 43–54;
- 8-й микрорайон: дома 1–8А, 37 и 39.
23 октября
Электроэнергия будет временно отключена по следующим адресам:
- улица Баршынкент: дома 36-2;
- улица Жеты Жаргы: дома 64–110;
- улица Акбакай: дома 43–54;
- 6-й микрорайон: дома 17–35;
- 11-й микрорайон: дома 6–14;
- дачное общество «Монтажник»: дома 11–77;
- дачное общество «Кок-Тобе»: дома 1–219;
- дачное общество «Вентиляционник»: дома 2–133;
- дачное общество «Магистраль»: дома 3–77;
- кооператив «Горный Гигант»: дома 2013 и 2051;
- улица Луганского: дома 29–89;
- улица Керей-Жанибек хандар: дома 1–18;
- улица Бегалина: дома 176А–224;
- улица Ужгородская: дома 1–11;
- улица Батурина: дома 1–16;
- улица Орманова: дома 17–115 и 119;
- улица Баглановой: дом 136;
- улица Жабаева: дом 136;
- улица Есенберлина: дома 189А–219;
- улица Апорт: дома 55–61;
- улица Нурмагамбетова: дом 119;
- проспект Достык: дома 36 и 38;
- улица Зенкова: дома 33/19, 41 и 54;
- улица Калдаякова: дом 59;
- улица Аскарова: дом 21;
- улица Жасыл Белес: дом 1;
- улица Майлина: дом 54;
- улица Гёте: дома 145–210;
- улица Купалы: дома 33, 33А, 35, 39, 40, 46 и 48;
- улица Юных Пионеров: дома 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 61, 65, 67, 69 и 69/37;
- улица Свердлова: дом 29;
- улица Орджоникидзе: дом 203;
- улица Енисейская: дома 30, 33, 34, 35, 38А, 39, 45, 47, 51, 53 и 53А;
- улица Громова: дома 36, 37, 42 и 43А;
- улица Полярная: дома 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 и 44;
- улица Белякова: дома 52, 54, 57, 59 и 59А;
- улица Тажибаева: дом 2;
- микрорайон Акжар: улицы Азирбаева, Байсултанова, Мырзалиева;
- микрорайон Каргалы: улицы Мечеть, Козыбасы, Сейтбекова;
- территория в районе улиц Егизбаева, Розыбакиева, Солодовникова и 21-й линии;
- территория в районе улиц Шевченко, Розыбакиева, Жамбыла и Карасу;
- территория в границах улиц Толе би, Досмухамедова, Казыбек би и Шарипова;
- территория в границах улиц Шакарима, Тургута Озала, Кулыбетова и Туркебаева;
- территория в границах улиц Богенбай батыра, Абылай хана, Толе би и Желтоксан;
- проспект Райымбека: дома 243Б, 243В, 243Г и 245Г;
- улица Макаренко: дома 58, 62 и 66.
24 октября
Электроэнергия будет временно отключена по следующим адресам вдоль проспекта Райымбека:
- дом 165;
- дом 165А;
- дом 167Д;
- дом 169А.
В связи с проведением запланированных работ фактическое время отключения электричества может измениться.
Актуальную информацию о восстановлении электроснабжения можно проверить на официальном сайте АО «Алатау Жарық Компаниясы».
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