В Астане 22 многодетные матери получили государственные награды ко Дню Республики

В преддверии Дня Республики в Астане многодетных матерей наградили подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

По информации столичного акимата, в Есильском районе награды получили девять женщин. Четырём из них вручили «Алтын алқа», ещё пятерым — «Күміс алқа».

В районе Байконыр подвеской «Күміс алқа» наградили двух многодетных матерей.

В районе Алматы государственные награды получили 11 женщин: десять удостоены «Күміс алқа», одна — «Алтын алқа».

Напомним, подвеску «Күміс алқа» вручают матерям, родившим и воспитавшим шестерых детей, а «Алтын алқа» — женщинам, родившим и воспитавшим семерых и более детей.