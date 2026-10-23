В Астане 22 многодетные матери получили государственные награды ко Дню Республики
Женщинам вручили подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа» за рождение и воспитание детей.
23 Октября 2026, 21:02
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23 Октября 2026, 21:0223 Октября 2026, 21:02
167Фото: Акимат города Астана
В преддверии Дня Республики в Астане многодетных матерей наградили подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».
По информации столичного акимата, в Есильском районе награды получили девять женщин. Четырём из них вручили «Алтын алқа», ещё пятерым — «Күміс алқа».
В районе Байконыр подвеской «Күміс алқа» наградили двух многодетных матерей.
В районе Алматы государственные награды получили 11 женщин: десять удостоены «Күміс алқа», одна — «Алтын алқа».
Напомним, подвеску «Күміс алқа» вручают матерям, родившим и воспитавшим шестерых детей, а «Алтын алқа» — женщинам, родившим и воспитавшим семерых и более детей.
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