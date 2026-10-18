В Астане до конца года откроют движение еще на 15 км дорог

В Астане до конца 2026 года планируют построить и открыть для движения еще 15 км дорог. Работы ведутся почти на 50 дорожных объектах во всех районах города.

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в соцсетях, развитие дорожной инфраструктуры должно повысить транспортную доступность и снизить нагрузку на наиболее загруженные участки города.

Одним из крупных проектов остается строительство улицы Тәуелсіздік на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. Сейчас там прокладывают ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию, кабельные каналы, теплотрассу и сети связи, а также строят канализационную насосную станцию. Параллельно ведутся работы по устройству дорожного покрытия.

Новая дорога должна разгрузить проспекты Мәңгілік Ел и Тұран, а также обеспечить инженерной инфраструктурой активно застраиваемую территорию левого берега. До конца ноября планируется открыть движение по одной стороне участка на всем его протяжении.

На улице Жангельдина продолжается строительство инженерных сетей и дорожного покрытия. Проект обеспечит транспортное сообщение между улицами К. Кумисбекова и Ш. Бейсековой, а также удобный подъезд к школе-гимназии № 65, техническому колледжу и лицею-интернату «Білім-Инновация». Открыть движение по всему участку планируют до 10 ноября.

Продолжается и строительство двухуровневой развязки на пересечении проспекта Н. Тлендиева и улицы Ш. Бейсековой. Металлическую конструкцию моста уже смонтировали, а со стороны торгового дома «Астыкжан» уложили второй слой асфальтобетонного покрытия. Работы по прокладке инженерных коммуникаций выполнены на 90%.

После завершения строительства развязка позволит снизить транспортную нагрузку на улицы Акана Серы, Ш. Косшыгулулы и К. Кумисбекова. Также улучшится транспортное сообщение для жителей жилых массивов Коктал и Агрогородок, а связь между левым берегом и выездом в сторону жилого массива Уркер станет удобнее.

Еще один проект — строительство улицы 150 лет Абая на участке от проспекта Тлендиева до улицы Бейбарыс Султан. Сейчас здесь устраивают дорожное покрытие, а завершить работы и открыть проезд планируют до конца года.

В жилом массиве Пригородный продолжается строительство улиц Местная 7 и Е522. На улице Е522 уже построили ливневую канализацию, ведут работы по прокладке водопровода и устройству дорожного покрытия. Уложено 600 метров нижнего слоя асфальта. Открыть движение на этом участке планируют до конца октября.

Аким столицы поручил подрядным организациям соблюдать установленные сроки и обеспечить надлежащее качество дорожных работ.