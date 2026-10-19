В Астане главного бухгалтера приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение 89,7 млн тенге
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Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор главному бухгалтеру, обвиняемому в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Суд установил, что К., имея доступ к бухгалтерской системе организации, незаконно перечислил 89,7 млн тенге на счёт принадлежащего ему индивидуального предпринимательства.
Вина подсудимого подтверждена признательными показаниями, актом проверки, показаниями свидетелей, заключениями специалистов и другими материалами дела.
Суд назначил ему 7 лет лишения свободы, а также запретил занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет. При назначении наказания учтены признание вины, раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворён: с осуждённого взыскано 89,7 млн тенге в счёт возмещения материального ущерба.
Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес руководства организации в связи с выявленными недостатками в системе внутреннего финансового контроля.
Приговор не вступил в законную силу.
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