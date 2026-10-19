В Астане главного бухгалтера приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение 89,7 млн тенге

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор главному бухгалтеру, обвиняемому в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Суд установил, что К., имея доступ к бухгалтерской системе организации, незаконно перечислил 89,7 млн тенге на счёт принадлежащего ему индивидуального предпринимательства.

Вина подсудимого подтверждена признательными показаниями, актом проверки, показаниями свидетелей, заключениями специалистов и другими материалами дела.

Суд назначил ему 7 лет лишения свободы, а также запретил занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет. При назначении наказания учтены признание вины, раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворён: с осуждённого взыскано 89,7 млн тенге в счёт возмещения материального ущерба.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес руководства организации в связи с выявленными недостатками в системе внутреннего финансового контроля.

Приговор не вступил в законную силу.