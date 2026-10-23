В Астане готовят к открытию два новых медцентра

В Астане до конца 2026 года планируют открыть два новых медицинских объекта. Один сможет принимать до 900 пациентов в сутки, второй предназначен для экстренной помощи детям с травмами. Параллельно в столице строят перинатальный центр, многопрофильную больницу и готовятся к появлению трех новых поликлиник.

О ходе строительства сообщили в Правительстве Казахстана. Медицинские объекты осмотрел первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев.

До 900 пациентов в день: где откроют новый комплекс

При городской многопрофильной больнице №2 строят пятиэтажный приемно-диагностический комплекс. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Новое здание рассчитано на прием от 700 до 900 человек в сутки.

Здесь разместятся приемное отделение для взрослых, отдельное акушерское приемное отделение, диагностическая служба и травматологический пункт.

Для обследования пациентов предусмотрены кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгенодиагностики. В комплексе оборудуют ангиографическую операционную, другие операционные залы, инсультный центр, травматологические отделения, реанимацию и палаты интенсивной терапии.

Главное отличие нового комплекса в том, что пациент сможет пройти весь путь от первичного осмотра и диагностики до операции и дальнейшего лечения в одном здании.

Детям с травмами будут помогать в отдельном здании

Еще один объект, который планируют открыть в этом году, находится при городской многопрофильной детской больнице №2.

Здесь появится дополнительное здание для оказания неотложной травматологической помощи детям.

В нем оборудуют реанимационный зал, операционную, кабинеты компьютерной томографии и рентгенодиагностики.

Это позволит быстрее обследовать детей с травмами, определять необходимое лечение и направлять пациентов в соответствующие отделения.

В столице уже расширяют возможности детской травматологии. В 2025 году на базе Национального координационного центра неотложной медицинской помощи открылся травматологический пункт для жителей районов Есиль и Нура.

По данным Правительства, медицинскую помощь в нем получили более 10 тысяч детей.

Новый роддом на 250 коек

В Астане продолжается строительство перинатального центра, рассчитанного на 250 коек.

Завершить работы планируют в 2027 году.

В новом учреждении будут оказывать специализированную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным.

Ожидается, что открытие центра снизит нагрузку на действующие родильные дома столицы. Потребность в такой помощи растет вместе с населением Астаны.

В районе Сарыарка строят больницу на 300 коек

Еще один крупный объект появится в районе Сарыарка.

Здесь продолжается строительство многопрофильной городской больницы на 300 коек.

После открытия она увеличит количество мест для пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, и расширит возможности оказания специализированной медицинской помощи взрослым.

Больница входит в число объектов, которые будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Точную дату открытия в Правительстве пока не назвали.

Еще три поликлиники по 500 посещений в смену

В районах Астаны с растущей численностью населения планируют построить три новые поликлиники.

Каждая будет рассчитана на 500 посещений в смену. Вместе они смогут принимать до 1 500 пациентов за смену.

Жители смогут обращаться к участковым врачам, получать консультации профильных специалистов, проходить диагностику и профилактические обследования рядом с домом.

Строительство новых поликлиник должно снизить нагрузку на действующие медицинские учреждения.

Всего в представленной Правительством программе строительства речь идет о семи медицинских объектах. Два из них рассчитывают открыть до конца 2026 года, строительство перинатального центра завершить в 2027 году, остальные учреждения вводить поэтапно.