В Астане готовят к открытию два новых медцентра
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В Астане до конца 2026 года планируют открыть два новых медицинских объекта. Один сможет принимать до 900 пациентов в сутки, второй предназначен для экстренной помощи детям с травмами. Параллельно в столице строят перинатальный центр, многопрофильную больницу и готовятся к появлению трех новых поликлиник.
О ходе строительства сообщили в Правительстве Казахстана. Медицинские объекты осмотрел первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев.
До 900 пациентов в день: где откроют новый комплекс
При городской многопрофильной больнице №2 строят пятиэтажный приемно-диагностический комплекс. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.
Новое здание рассчитано на прием от 700 до 900 человек в сутки.
Здесь разместятся приемное отделение для взрослых, отдельное акушерское приемное отделение, диагностическая служба и травматологический пункт.
Для обследования пациентов предусмотрены кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгенодиагностики. В комплексе оборудуют ангиографическую операционную, другие операционные залы, инсультный центр, травматологические отделения, реанимацию и палаты интенсивной терапии.
Главное отличие нового комплекса в том, что пациент сможет пройти весь путь от первичного осмотра и диагностики до операции и дальнейшего лечения в одном здании.
Детям с травмами будут помогать в отдельном здании
Еще один объект, который планируют открыть в этом году, находится при городской многопрофильной детской больнице №2.
Здесь появится дополнительное здание для оказания неотложной травматологической помощи детям.
В нем оборудуют реанимационный зал, операционную, кабинеты компьютерной томографии и рентгенодиагностики.
Это позволит быстрее обследовать детей с травмами, определять необходимое лечение и направлять пациентов в соответствующие отделения.
В столице уже расширяют возможности детской травматологии. В 2025 году на базе Национального координационного центра неотложной медицинской помощи открылся травматологический пункт для жителей районов Есиль и Нура.
По данным Правительства, медицинскую помощь в нем получили более 10 тысяч детей.
Новый роддом на 250 коек
В Астане продолжается строительство перинатального центра, рассчитанного на 250 коек.
Завершить работы планируют в 2027 году.
В новом учреждении будут оказывать специализированную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным.
Ожидается, что открытие центра снизит нагрузку на действующие родильные дома столицы. Потребность в такой помощи растет вместе с населением Астаны.
В районе Сарыарка строят больницу на 300 коек
Еще один крупный объект появится в районе Сарыарка.
Здесь продолжается строительство многопрофильной городской больницы на 300 коек.
После открытия она увеличит количество мест для пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, и расширит возможности оказания специализированной медицинской помощи взрослым.
Больница входит в число объектов, которые будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Точную дату открытия в Правительстве пока не назвали.
Еще три поликлиники по 500 посещений в смену
В районах Астаны с растущей численностью населения планируют построить три новые поликлиники.
Каждая будет рассчитана на 500 посещений в смену. Вместе они смогут принимать до 1 500 пациентов за смену.
Жители смогут обращаться к участковым врачам, получать консультации профильных специалистов, проходить диагностику и профилактические обследования рядом с домом.
Строительство новых поликлиник должно снизить нагрузку на действующие медицинские учреждения.
Всего в представленной Правительством программе строительства речь идет о семи медицинских объектах. Два из них рассчитывают открыть до конца 2026 года, строительство перинатального центра завершить в 2027 году, остальные учреждения вводить поэтапно.
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