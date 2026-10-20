В Астане изменили схемы движения 12 автобусных маршрутов

Изменения носят временный характер.

20 Октября 2026, 05:32
АВТОР
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Акимат города Астана 20 Октября 2026, 05:32
20 Октября 2026, 05:32
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Фото: Акимат города Астана

В Астане временно скорректировали схемы движения 12 автобусных маршрутов.

Как сообщает City Transportation Systems, изменения коснулись маршрутов № 15, 15А, 26, 27, 28, 35, 58, 84, 60А, 60Б, 314 и 502.

Подробные схемы обновлённого движения опубликованы на официальной странице City Transportation Systems в Instagram.

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