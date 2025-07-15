ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о начале важных инженерных работ на одном из оживлённых участков столицы, передает BAQ.KZ. В рамках проекта "Строительство улицы Е-51 от ул. Р.Баглановой до пр. Улы Дала" с 16 июля по 16 августа на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би будут проводиться работы по врезке водопровода, а также ливневой и бытовой канализации.

В этот период движение автотранспорта будет частично ограничено, но организовано поэтапно в обоих направлениях — по одной стороне дороги.

Жителей и гостей Астаны просят заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок и задержек. Горожанам приносят извинения за временные неудобства и призывают отнестись с пониманием к необходимости проведения дорожно-строительных работ.