В Астане на девять дней перекроют одну из улиц
26 Октября 2026, 01:31
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26 Октября 2026, 01:3126 Октября 2026, 01:31
67Фото: total.kz
В Астане с 26 октября по 3 ноября полностью перекроют движение по улице Ш. Муртаза на участке от улицы Керей Жанибек хандар до проспекта Ұлы Дала. Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна, сообщили в акимате столицы.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения. На время ремонта на участке установят временные дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность и снизить неудобства для участников движения.
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