В Астане на девять дней перекроют одну из улиц

26 Октября 2026, 01:31
АВТОР
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total.kz 26 Октября 2026, 01:31
26 Октября 2026, 01:31
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Фото: total.kz

В Астане с 26 октября по 3 ноября полностью перекроют движение по улице Ш. Муртаза на участке от улицы Керей Жанибек хандар до проспекта Ұлы Дала. Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна, сообщили в акимате столицы.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения. На время ремонта на участке установят временные дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность и снизить неудобства для участников движения.

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