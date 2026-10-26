В Астане на девять дней перекроют одну из улиц

В Астане с 26 октября по 3 ноября полностью перекроют движение по улице Ш. Муртаза на участке от улицы Керей Жанибек хандар до проспекта Ұлы Дала. Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна, сообщили в акимате столицы.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения. На время ремонта на участке установят временные дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность и снизить неудобства для участников движения.