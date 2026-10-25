В Астане на девять дней перекроют участок улицы Шерхана Муртазы
Движение ограничат с 26 октября по 3 ноября на отрезке от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала.
25 Октября 2026, 19:43
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25 Октября 2026, 19:4325 Октября 2026, 19:43
225Фото: Pixabay.com
В Астане временно закроют движение транспорта по участку улицы Шерхана Муртазы в связи с ремонтом дорожного полотна. Ограничения будут действовать с 26 октября по 3 ноября.
По информации городских властей, движение полностью перекроют на отрезке от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала.
На время ремонтных работ водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.
Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.
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