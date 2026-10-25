В Астане на девять дней перекроют участок улицы Шерхана Муртазы

В Астане временно закроют движение транспорта по участку улицы Шерхана Муртазы в связи с ремонтом дорожного полотна. Ограничения будут действовать с 26 октября по 3 ноября.

По информации городских властей, движение полностью перекроют на отрезке от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала.

На время ремонтных работ водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.