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В Астане на девять дней перекроют участок улицы Шерхана Муртазы

Движение ограничат с 26 октября по 3 ноября на отрезке от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала.

25 Октября 2026, 19:43
АВТОР
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Pixabay.com 25 Октября 2026, 19:43
25 Октября 2026, 19:43
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Фото: Pixabay.com

В Астане временно закроют движение транспорта по участку улицы Шерхана Муртазы в связи с ремонтом дорожного полотна. Ограничения будут действовать с 26 октября по 3 ноября. 

По информации городских властей, движение полностью перекроют на отрезке от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала.

На время ремонтных работ водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.

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