В Астане на ночь полностью перекроют перекресток Улы Дала и Аль-Фараби

В Астане вечером 19 октября закроют движение на пересечении проспектов Улы Дала и Аль-Фараби. Ограничения связаны с дорожными работами, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Перекресток будет полностью закрыт для автомобилей с 21:00 19 октября до 07:00 20 октября.

В этот период проехать через пересечение двух проспектов не получится.

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. Пешеходам тоже рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и передвижении по городу.