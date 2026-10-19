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В Астане на ночь полностью перекроют перекресток Улы Дала и Аль-Фараби

19 Октября 2026, 17:40
АВТОР
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Акимат Астаны 19 Октября 2026, 17:40
19 Октября 2026, 17:40
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Фото: Акимат Астаны

В Астане вечером 19 октября закроют движение на пересечении проспектов Улы Дала и Аль-Фараби. Ограничения связаны с дорожными работами, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Перекресток будет полностью закрыт для автомобилей с 21:00 19 октября до 07:00 20 октября.

В этот период проехать через пересечение двух проспектов не получится.

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. Пешеходам тоже рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и передвижении по городу.

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