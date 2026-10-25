В Астане стартовал чемпионат мира по борьбе с участием 900 спортсменов

В Астане состоялось открытие чемпионата мира по видам борьбы. За медали турнира, который проходит с 24 октября по 1 ноября, соревнуются около 900 спортсменов из 135 стран. В церемонии открытия приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, президент Федерации борьбы Казахстана Еркин Окасов и глава международной федерации United World Wrestling Ненад Лалович.

Во время церемонии министр зачитал поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства отметил особое значение борьбы для страны и назвал проведение соревнований такого уровня большой честью для Казахстана. Чемпионат проходит в дни празднования Дня Республики.

Организаторы рассчитывают, что турнир будет способствовать развитию отечественной школы борьбы, укреплению международного сотрудничества и популяризации спорта среди молодёжи.