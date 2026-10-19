В Астане стартовали праздничные распродажи ко Дню Республики: где купить товары со скидками

В Астане с 17 по 27 октября проходят республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», приуроченные ко Дню Республики Казахстан. Жители и гости столицы смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары по сниженным ценам, сообщили в акимате города.

Основной этап праздничных распродаж запланирован на период с 21 по 27 октября. В это время в столичных торговых центрах, супермаркетах и магазинах будут действовать специальные предложения на различные категории товаров.

Инициаторами акций выступили Министерство торговли и интеграции РК совместно с местными исполнительными органами. Их цель — повысить доступность товаров для населения, поддержать отечественных производителей и стимулировать развитие внутренней торговли.

В Астане к акции «Republic Day» присоединятся 10 торгово-развлекательных центров, а к «Bereke Fest» — 48 торговых объектов различных торговых сетей.

Где пройдут акции «Republic Day»

Праздничные скидки будут доступны в следующих торгово-развлекательных центрах столицы:

ТРЦ «Mega Silk Way» — пр. Кабанбай батыра, 62.

2. ТРЦ «Хан Шатыр» — пр. Туран, 37.

3. ТРЦ «Аружан» — ул. И. Жансугурова, 8/1.

4. ТРЦ «Сарыарка» — пр. Туран, 24.

5. ТРЦ «Asia Park» — пр. Кабанбай батыра, 21.

6. ТРЦ «Даму мол» — ул. Ж. Нажимеденова, 26.

7. ТРЦ «Green Mall» — ул. Сыганак, 17Б.

8. ТРЦ «Koktal» — пр. Нургисы Тлендиева, 12А.

9. ТРЦ «Жибек жолы» — ул. Ахмета Байтурсынулы, 34.

10. ТРЦ «NCITY» — пр. Туран, 53В.

Список торговых объектов, участвующих в акции «Bereke Fest»:

Торговая сеть «Magnum»

Пр. Туран, 55Д.

Торговая сеть «Астыкжан»

Ул. Акжол, 28.

3. Ул. Ж. Нажимеденова, 26.

4. Пр. Нургисы Тлендиева, 15.

Торговая сеть «SMALL»

Ул. Субханбердина, 2/1.

6. Ул. Богенбай батыра, 26.

7. Пр. Абая, 48, ТД «Жаннур».

8. Ул. Кенесары, 4, ЖК «Эмират».

9. Пр. Абылай хана, 27/3, ТД «Азия Сити».

10. Пр. Туран, 65.

11. Пр. Кабанбай батыра, 21, ТРЦ «Asia Park».

12. Пр. Кабанбай батыра, 6/2.

13. Ул. Чингиза Айтматова, 44.

14. Ул. Достык, 18, БЦ «Москва».

15. Ул. Масаты, 24.

16. Пр. Улы Дала, 88.

17. Пр. Кошкарбаева, 15А.

18. Ул. С. Асфендиярова, 1.

19. Ул. Жумекена Нажимеденова, 34А.

20. Ул. Сыганак, 1Б, ТД «Tumar».

21. Ул. А. Байтурсынова, 34, ТРЦ «Jibek Joly».

Торговая сеть «SPAR»

Ул. Кенесары, 38.

23. Ул. Сагадата Нурмагамбетова, 21, ЖК «Балкадиша».

24. Ул. Анет баба, 7, ЖК «Кыран».

Торговая сеть «АНВАР»

Пр. Туран, 45.

Торговая сеть «Greenwich»

Коргалжынское шоссе, 43.

27. Ул. А. Байтурсынова, 29А.

Торговая сеть «ВКУСМАРТ»

Ул. Кенесары, 80.

Торговая сеть «Фермаг»

Пр. Кабанбай батыра, 9/2

30. Пр. Мәңгілік Ел, 53

31. Пр. Улы Дала, 61

32. Ул. Иманбаева, 7А

33. Пр. Кошкарбаева, 56

34. Ул. Аманжолова, 32

35. Ул. Мухамедханова, 19

36. Ул. Толе би, 46,

37. Ул. Толе би, 57,

38. Ул. Бокейхана, 8

39. Ул. Бокейхана, 20

40. Ул. Сарайшык, 8

41. Пр. Улы Дала, 27

42. Ул. Конституции, 22

43. Ул. Алматы, 11

44. Ул. Сыганак, 2

45. Ул. Аль-Фараби, 9/1

46. Ул. Калдаякова, 17

47. Ул. Тыныбаева, 18.

48. Пр. Улы Дала, 41/4

Таким образом, праздничные акции охватят десятки торговых площадок Астаны. Жители столицы смогут воспользоваться специальными предложениями в преддверии Дня Республики, который отмечается 25 октября.