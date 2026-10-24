В Астане загорелись строительные материалы в здании на стадии строительства

В Астане пожарные ликвидировали возгорание строительных материалов в складском помещении строящегося здания. Инцидент произошёл на улице Хусейн бен Талал в районе Есиль.

Возгорание произошло на втором этаже шестиэтажного здания, которое находится на стадии строительства. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

По предварительным данным, пострадавших нет.