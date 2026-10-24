В Астане загорелись строительные материалы в здании на стадии строительства
Пострадавших нет.
24 Октября 2026, 10:30
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24 Октября 2026, 10:3024 Октября 2026, 10:30
235Фото: Pixabay.com
В Астане пожарные ликвидировали возгорание строительных материалов в складском помещении строящегося здания. Инцидент произошёл на улице Хусейн бен Талал в районе Есиль.
Возгорание произошло на втором этаже шестиэтажного здания, которое находится на стадии строительства. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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