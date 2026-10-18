В Астану привезли более 1 600 тонн продуктов из трёх областей

В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка, где фермеры из Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областей представили более 1 600 тонн продуктов. Покупатели могут приобрести мясо, молочную продукцию, овощи, рыбу, мёд и другие товары напрямую у производителей. На ярмарку в том числе привезли более 1 000 тонн продукции из Северо-Казахстанской области.

Павлодарские производители представили 440 тонн овощей и 110 тонн мяса с мясопродуктами. Фермеры Улытауской области доставили 60 тонн мяса и 20 тонн молочной продукции. Помимо продуктов, на прилавках есть яйца, бакалейные товары и мёд. По словам участников ярмарки, такой формат позволяет покупателям напрямую узнавать у производителей о качестве и происхождении товаров, а также сравнивать цены.

Ярмарка проходит на ипподроме «Қазанат» по адресу: улица Каркаралы, 1. Она открыта с 09:00 до 18:00 и продлится до 18 октября.