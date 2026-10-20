В Атырау 185 школьников одновременно читали книги под открытым небом

В Атырау 185 учеников одновременно читали книги на свежем воздухе. Акцию «185 последователей — 185 книг» организовали в гимназии № 44 в честь 185-летия со дня рождения просветителя Ибрая Алтынсарина. Мероприятие прошло в рамках проекта «Читающая нация».

Его главная цель — привить школьникам любовь к чтению, воспитать уважение к национальной литературе и познакомить молодое поколение с наследием выдающегося казахского педагога. Участники акции выбирали книги по интересам.

Одни читали произведения самого Ибрая Алтынсарина, другие — известные работы казахских писателей и познавательную литературу. Организаторы отметили, что чтение на природе помогло школьникам погрузиться в мир литературы и расширить кругозор.