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В Атырау 27 октября отключат электричество на нескольких улицах

Аварийно-восстановительные работы затронут микрорайон Пивзавод и ряд городских адресов.

25 Октября 2026, 20:54
АВТОР
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Pixabay.com 25 Октября 2026, 20:54
25 Октября 2026, 20:54
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Фото: Pixabay.com

В Атырау 27 октября временно приостановят электроснабжение на нескольких улицах и в микрорайоне Пивзавод. Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами.

По информации компании «Атырау Жарык», с 09:30 до 17:30 электричества не будет по следующим адресам:

улицы Алтынсарина, Бигельдинова, Курмангазы, Попова, К. Мырзагали и Утегенова;
проезды Затаевича, Казангап, Айбергенова и Агатай батыра.

С 09:30 до 20:00 отключение запланировано в микрорайоне Пивзавод, а также на следующих улицах и проездах:

улицы Бактыгереев, Чайковского, Игилик и Есбай Куйши;
проезды Каспий, Н. Абуталиев, Улькен-Кульский, Сороченко, Караманова, Алгабас, Камысты, Кошим и Баксай.

Жителей просят учитывать временные ограничения электроснабжения при планировании своих дел.

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