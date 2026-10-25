В Атырау 27 октября отключат электричество на нескольких улицах

В Атырау 27 октября временно приостановят электроснабжение на нескольких улицах и в микрорайоне Пивзавод. Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами.

По информации компании «Атырау Жарык», с 09:30 до 17:30 электричества не будет по следующим адресам:

улицы Алтынсарина, Бигельдинова, Курмангазы, Попова, К. Мырзагали и Утегенова;

проезды Затаевича, Казангап, Айбергенова и Агатай батыра.

С 09:30 до 20:00 отключение запланировано в микрорайоне Пивзавод, а также на следующих улицах и проездах:

улицы Бактыгереев, Чайковского, Игилик и Есбай Куйши;

проезды Каспий, Н. Абуталиев, Улькен-Кульский, Сороченко, Караманова, Алгабас, Камысты, Кошим и Баксай.

Жителей просят учитывать временные ограничения электроснабжения при планировании своих дел.