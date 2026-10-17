В Атырау 42-летний рабочий упал с пятиметровой высоты при реконструкции вокзала

Несчастный случай произошёл на железнодорожном вокзале Атырау, где продолжается реконструкция. Рабочий сорвался со строительных лесов с высоты около пяти метров.

Происшествие случилось 15 октября в первой половине дня. По предварительным данным, пострадавшему 42 года. Его доставили в областную больницу, где он находится в нейрохирургическом отделении.

Во время инцидента рядом находился ещё один рабочий. Предположительно, он также получил лёгкие травмы. После осмотра медики отпустили его домой.

Реконструкция железнодорожного вокзала началась в марте 2026 года. Работы выполняет ТОО «Батыс Альянс Строй».

Ранее ход строительства вызывал замечания со стороны руководства железнодорожной отрасли. 4 июля председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов во время посещения объекта указал на нарушения требований охраны труда и производственной безопасности, недостаточный контроль за подрядчиками, а также нехватку рабочих и строительной техники.

По итогам проверки руководству поручили устранить выявленные недостатки. Позднее аким Атырауской области Болат Акчулаков потребовал организовать работы в две смены и увеличить количество строителей.

Изначально реконструкцию планировали завершить в сентябре 2026 года, однако предельным сроком определили октябрь.