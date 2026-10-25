В Атырау подняли Государственный флаг в честь Дня Республики

На площади Государственных символов в Атырау состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики. В мероприятии принял участие аким области Болат Акчулаков, а также представители государственных и правоохранительных органов, ветераны, молодёжь и жители города.

Во время церемонии подняли Государственный флаг Республики Казахстан и исполнили Государственный гимн. После этого к собравшимся обратился Болат Акчулаков, который поздравил жителей с праздником и отметил значение Дня Республики для истории страны.

День Республики — важная веха в истории нашей государственности. Сегодня мы подводим итоги пройденного пути и определяем задачи на будущее. Под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева последовательно реализуются реформы, направленные на повышение благосостояния граждан и укрепление государства. Общая ответственность за будущее Казахстана, единство и согласие — основа нашего дальнейшего развития. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия каждой семье, мира и процветания нашей стране, — сказал аким области.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.