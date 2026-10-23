В Атырау представили проект нового терминала аэропорта площадью 16,4 тысячи квадратных метров
Аким области поручил ускорить подготовку к реализации проекта.
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Концепцию нового терминала аэропорта Атырау представили акиму области Болату Акчулакову. Проект разработала китайская компания ECADI совместно с казахстанскими специалистами.
В основу архитектурного решения легли природные и культурные особенности региона — река Урал, Каспийское море и традиционная казахская юрта. Плавные линии здания должны напоминать водную гладь, а многослойный решётчатый фасад и национальные орнаменты подчеркнут местный колорит.
Общая площадь терминала составит 16 400 квадратных метров. В здании предусмотрят два основных уровня с зонами регистрации, досмотра, отправления и прибытия пассажиров.
В акимате заверили, что проект также предусматривает удобную навигацию и эффективное распределение пассажиропотоков для внутренних, международных и транзитных рейсов. Для посадки в самолёт установят телескопические трапы, которые позволят пассажирам попадать на борт непосредственно из здания терминала.
На прилегающей территории планируют обустроить общественные пространства, зоны отдыха, кафе, парковки и подъездные пути. При организации движения предусмотрят разделение транспортных и пешеходных потоков.
Болат Акчулаков отметил, что предложенная концепция интересна с архитектурной точки зрения, однако требует детальной проработки инженерных нагрузок, электроснабжения, организации пассажиропотока, освещения и безопасности движения на территории аэропорта.
По словам акима, проект должен быть не только современным, но и функциональным, соответствующим всем эксплуатационным требованиям.
Глава региона поручил не затягивать подготовительный этап, приступить к практической реализации проекта на основе представленной концепции и соблюдать установленные сроки.
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