В Атырау представили проект нового терминала аэропорта площадью 16,4 тысячи квадратных метров

Концепцию нового терминала аэропорта Атырау представили акиму области Болату Акчулакову. Проект разработала китайская компания ECADI совместно с казахстанскими специалистами.

В основу архитектурного решения легли природные и культурные особенности региона — река Урал, Каспийское море и традиционная казахская юрта. Плавные линии здания должны напоминать водную гладь, а многослойный решётчатый фасад и национальные орнаменты подчеркнут местный колорит.

Общая площадь терминала составит 16 400 квадратных метров. В здании предусмотрят два основных уровня с зонами регистрации, досмотра, отправления и прибытия пассажиров.

В акимате заверили, что проект также предусматривает удобную навигацию и эффективное распределение пассажиропотоков для внутренних, международных и транзитных рейсов. Для посадки в самолёт установят телескопические трапы, которые позволят пассажирам попадать на борт непосредственно из здания терминала.

На прилегающей территории планируют обустроить общественные пространства, зоны отдыха, кафе, парковки и подъездные пути. При организации движения предусмотрят разделение транспортных и пешеходных потоков.

Болат Акчулаков отметил, что предложенная концепция интересна с архитектурной точки зрения, однако требует детальной проработки инженерных нагрузок, электроснабжения, организации пассажиропотока, освещения и безопасности движения на территории аэропорта.

По словам акима, проект должен быть не только современным, но и функциональным, соответствующим всем эксплуатационным требованиям.

Глава региона поручил не затягивать подготовительный этап, приступить к практической реализации проекта на основе представленной концепции и соблюдать установленные сроки.