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В Атырау усилят канализационные системы двух ЖК после жалоб жителей

Аким области Болат Акчулаков посетил Samal Town и Abyroy Residence. После 20 октября там планируют установить насосы повышенной мощности.

18 Октября 2026, 18:37
АВТОР
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Pixabay.com 18 Октября 2026, 18:37
18 Октября 2026, 18:37
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Фото: Pixabay.com

В Атырауской области проверили состояние инженерных систем жилых комплексов Samal Town и Abyroy Residence, жители которых жаловались на перебои в работе котельных и канализации. Проблемные объекты посетил аким региона Болат Акчулаков.

Как передаёт издание «Ак Жайык», в двух жилых комплексах проживают около 850 человек. По словам жителей, неисправности инженерных систем приводят к аварийным ситуациям и разливам сточных вод.

По итогам осмотра Болат Акчулаков поручил ускорить подготовительные работы и взять ситуацию на особый контроль.

Для улучшения водоотведения после 20 октября в жилых комплексах планируют установить насосы повышенной мощности. Ожидается, что это позволит повысить эффективность работы канализационных систем и предотвратить дальнейшие аварии.

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