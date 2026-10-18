В Атырау усилят канализационные системы двух ЖК после жалоб жителей
Аким области Болат Акчулаков посетил Samal Town и Abyroy Residence. После 20 октября там планируют установить насосы повышенной мощности.
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В Атырауской области проверили состояние инженерных систем жилых комплексов Samal Town и Abyroy Residence, жители которых жаловались на перебои в работе котельных и канализации. Проблемные объекты посетил аким региона Болат Акчулаков.
Как передаёт издание «Ак Жайык», в двух жилых комплексах проживают около 850 человек. По словам жителей, неисправности инженерных систем приводят к аварийным ситуациям и разливам сточных вод.
По итогам осмотра Болат Акчулаков поручил ускорить подготовительные работы и взять ситуацию на особый контроль.
Для улучшения водоотведения после 20 октября в жилых комплексах планируют установить насосы повышенной мощности. Ожидается, что это позволит повысить эффективность работы канализационных систем и предотвратить дальнейшие аварии.
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