В Атырау усилят канализационные системы двух ЖК после жалоб жителей

В Атырауской области проверили состояние инженерных систем жилых комплексов Samal Town и Abyroy Residence, жители которых жаловались на перебои в работе котельных и канализации. Проблемные объекты посетил аким региона Болат Акчулаков.

Как передаёт издание «Ак Жайык», в двух жилых комплексах проживают около 850 человек. По словам жителей, неисправности инженерных систем приводят к аварийным ситуациям и разливам сточных вод.

По итогам осмотра Болат Акчулаков поручил ускорить подготовительные работы и взять ситуацию на особый контроль.

Для улучшения водоотведения после 20 октября в жилых комплексах планируют установить насосы повышенной мощности. Ожидается, что это позволит повысить эффективность работы канализационных систем и предотвратить дальнейшие аварии.