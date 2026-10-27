В Бишкеке открыли кабинеты робототехники и химии с оборудованием из Казахстана

В школе №33 имени Кемеля Токаева в Бишкеке открыли новые кабинеты робототехники и информатики, а также химии. Учебные помещения оснастили современным оборудованием и мебелью, предоставленными казахстанской стороной.

Для кабинета информатики и технологий искусственного интеллекта передали 25 компьютеров, три принтера для создания прототипов, четыре 3D-сканера и интерактивный монитор диагональю 75 дюймов. Также школа получила клавиатуры, мыши, наушники и необходимую учебную мебель.

По словам преподавателя информатики Аската Борукулова, новые компьютеры оснащены мощными материнскими платами, современными видеокартами и увеличенным объёмом оперативной памяти. Такая техника позволит школьникам работать с 3D-графикой, моделированием и современными программами.

В кабинете химии создали условия для проведения практических и исследовательских занятий. Казахстанская сторона предоставила колбы, пробирки, химические реактивы, оборудование для их хранения и специализированную мебель для опытов.

Преподаватель химии Альбина Усанова отметила, что новое оснащение позволит проводить больше исследовательских проектов, участвовать в конкурсах и олимпиадах, а также наглядно изучать химические реакции.

Несмотря на то что часть оборудования ещё не распакована, занятия в новых кабинетах уже начались. На уроках информатики школьники будут осваивать цифровые навыки и изучать применение робототехники, а на химии — наблюдать за реакциями веществ в ходе экспериментов.

Директор школы Таалайкул Ашымова выразила благодарность Казахстану за поддержку.