В Бишкеке открыли кабинеты робототехники и химии с оборудованием из Казахстана
Школа №33 получила компьютеры, 3D-сканеры и лабораторное оснащение для практических занятий.
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В школе №33 имени Кемеля Токаева в Бишкеке открыли новые кабинеты робототехники и информатики, а также химии. Учебные помещения оснастили современным оборудованием и мебелью, предоставленными казахстанской стороной.
Для кабинета информатики и технологий искусственного интеллекта передали 25 компьютеров, три принтера для создания прототипов, четыре 3D-сканера и интерактивный монитор диагональю 75 дюймов. Также школа получила клавиатуры, мыши, наушники и необходимую учебную мебель.
По словам преподавателя информатики Аската Борукулова, новые компьютеры оснащены мощными материнскими платами, современными видеокартами и увеличенным объёмом оперативной памяти. Такая техника позволит школьникам работать с 3D-графикой, моделированием и современными программами.
В кабинете химии создали условия для проведения практических и исследовательских занятий. Казахстанская сторона предоставила колбы, пробирки, химические реактивы, оборудование для их хранения и специализированную мебель для опытов.
Преподаватель химии Альбина Усанова отметила, что новое оснащение позволит проводить больше исследовательских проектов, участвовать в конкурсах и олимпиадах, а также наглядно изучать химические реакции.
Несмотря на то что часть оборудования ещё не распакована, занятия в новых кабинетах уже начались. На уроках информатики школьники будут осваивать цифровые навыки и изучать применение робототехники, а на химии — наблюдать за реакциями веществ в ходе экспериментов.
Директор школы Таалайкул Ашымова выразила благодарность Казахстану за поддержку.
«Вместе с вновь оборудованными кабинетами мы получили возможность давать более качественное образование нашим детям. Мы бесконечно рады, что у нас есть поддержка в лице дружественной страны Казахстана. Мы с нетерпением ждем продолжения наших совместных образовательных проектов», - отметила она.
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