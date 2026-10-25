В Болгарии стартовали президентские выборы: за пост борются 27 кандидатов

В Болгарии началось голосование на президентских выборах, в которых участвуют 27 кандидатов.

Избирательные участки по всей стране открылись в 07:00 по местному времени. Для проведения голосования организовано более 12 тысяч участков. Право принять участие в выборах имеют около 6,6 млн граждан.

Голосование также проходит за пределами страны: болгары, проживающие за рубежом, могут проголосовать в 60 странах мира.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени. После этого ожидается публикация первых неофициальных результатов. Официальные итоги планируется объявить 27 октября.

Президент Болгарии избирается прямым голосованием сроком на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд. Одновременно с президентом граждане выбирают вице-президента.