В Британии предложили обсудить возвращение свободы передвижения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм призвал к «честному разговору» о возможном возвращении свободы передвижения между Великобританией и Евросоюзом после Brexit. При этом он исключил вступление страны в Шенгенскую зону и переход на евро. В интервью Sunday Times Бернэм заявил, что после выхода из ЕС в 2020 году характер миграции в Великобританию изменился.

По его словам, необходимо обсудить, как эти изменения повлияли на страну. Иммиграция была одной из ключевых тем референдума 2016 года, на котором британцы проголосовали за выход из Евросоюза. При этом предвыборная программа лейбористов не предусматривала возвращения свободы передвижения, вступления в единый рынок или таможенный союз.

Вопрос мобильности молодёжи вновь привлёк внимание к отношениям Лондона и Брюсселя. Бернэм и лидеры ЕС рассчитывают обсудить сотрудничество в сфере торговли продуктами питания и напитками, мобильности молодёжи и торговли выбросами на саммите 20 ноября. Заявления премьера раскритиковал лидер партии Reform UK Найджел Фараж, назвав их предательством британцев, проголосовавших за Brexit.