В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Об этом сообщает Казгидромет.

По прогнозу синоптиков, 24 октября НМУ ожидаются в Актобе и Алматы, а в ночные часы — в Астане и Кокшетау.

Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. В таких условиях вредные вещества хуже рассеиваются, что может привести к ухудшению качества воздуха и повлиять на здоровье людей.

В Казгидромете рекомендуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства. Также следует ограничить физические нагрузки на свежем воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.

Кроме того, на 24 октября штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана. В ряде регионов прогнозируют снег, метель, гололёд, туман и пыльные бури. В Алматы и Шымкенте ожидаются заморозки и сильный ветер.