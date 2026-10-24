В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Жителям рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе.
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В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Об этом сообщает Казгидромет.
По прогнозу синоптиков, 24 октября НМУ ожидаются в Актобе и Алматы, а в ночные часы — в Астане и Кокшетау.
Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. В таких условиях вредные вещества хуже рассеиваются, что может привести к ухудшению качества воздуха и повлиять на здоровье людей.
В Казгидромете рекомендуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.
Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства. Также следует ограничить физические нагрузки на свежем воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.
Кроме того, на 24 октября штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана. В ряде регионов прогнозируют снег, метель, гололёд, туман и пыльные бури. В Алматы и Шымкенте ожидаются заморозки и сильный ветер.
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