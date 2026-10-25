В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В четырех городах Казахстана 25 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Как передаёт Казгидромет, в список вошли Актобе, Алматы, Караганда и Темиртау.

Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании кратковременных погодных факторов — штиля, слабого ветра, тумана и температурной инверсии. Они препятствуют рассеиванию вредных веществ и способствуют их накоплению в приземном слое атмосферы.

В таких условиях качество воздуха в населённых пунктах может ухудшаться, что способно негативно отражаться на здоровье людей. Уровень загрязнения зависит в том числе от синоптической ситуации, включая ветер, осадки, влажность и температуру воздуха.

Казгидромет рекомендует при НМУ:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно возле автомобильных дорог и других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок;

людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией иметь при себе необходимые лекарства при выходе на улицу;

ограничить физические нагрузки на свежем воздухе, а занятия спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.