В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
25 октября ухудшение качества воздуха прогнозируют в Актобе, Алматы, Караганде и Темиртау.
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В четырех городах Казахстана 25 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
Как передаёт Казгидромет, в список вошли Актобе, Алматы, Караганда и Темиртау.
Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании кратковременных погодных факторов — штиля, слабого ветра, тумана и температурной инверсии. Они препятствуют рассеиванию вредных веществ и способствуют их накоплению в приземном слое атмосферы.
В таких условиях качество воздуха в населённых пунктах может ухудшаться, что способно негативно отражаться на здоровье людей. Уровень загрязнения зависит в том числе от синоптической ситуации, включая ветер, осадки, влажность и температуру воздуха.
Казгидромет рекомендует при НМУ:
сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно возле автомобильных дорог и других источников загрязнения;
детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок;
людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией иметь при себе необходимые лекарства при выходе на улицу;
ограничить физические нагрузки на свежем воздухе, а занятия спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
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