В девяти городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха

В девяти городах Казахстана 18 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

По данным РГП «Казгидромет», НМУ прогнозируются в Костанае, Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Актобе, Алматы и Астане.

Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они затрудняют рассеивание вредных веществ в приземном слое атмосферы и могут привести к ухудшению качества воздуха.

В связи с этим жителям рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергическими заболеваниями при выходе на улицу рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства.

Кроме того, в период НМУ следует ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия физкультурой и спортом перенести в закрытые помещения.