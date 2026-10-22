В документах — медь, на деле — золото: в Казахстане раскрыли схему на 1,5 млрд

В Казахстане пресекли незаконный вывоз 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды стоимостью 1,5 млрд тенге. По данным Агентства по финансовому мониторингу, сырьё оформляли по таможенным документам как медную руду, скрывая его фактический состав, передаёт BAQ.KZ.

Незаконную схему выявили сотрудники Департамента АФМ по области Жетысу.

Как сообщили в ведомстве, при оформлении груза в таможенных документах указывали «руда и концентраты медные». По версии следствия, это позволяло скрывать, что на самом деле вывозится золотосодержащее сырьё.

Во время дальнейших следственных мероприятий сотрудники АФМ обнаружили на складах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях более тысячи тонн сырья, упакованного в крупногабаритные контейнеры.

Следствие установило директора компании-экспортёра ТОО «RedGold Mining», а также других лиц, предположительно причастных к организации схемы.

В отношении двух подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, с санкции суда арестованы денежные средства компании.

Другие подробности расследования в АФМ не раскрывают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.