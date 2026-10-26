В Экибастузе проверяют промышленные предприятия после жалоб жителей на пепел

В Экибастузе продолжаются жалобы на загрязнение воздуха. По словам горожан, уже более полугода плотная пыль оседает на подоконниках и автомобилях, а накануне ее сменило вещество, напоминающее пепел. После обращений жителей экологические службы решили повторно проверить ГРЭС-1, но попасть на предприятие специалистам не удалось.

Проверки департамента экологии Павлодарской области выявили нарушения сразу на нескольких промышленных объектах. В августе специалисты обнаружили эндогенные возгорания на трех крупных угольных разрезах. На двух из них очаги удалось ликвидировать. На третьем месторождении уголь горел с февраля.

В отношении предприятия экологи обратились в суд, потребовав приостановить действие экологического разрешения.

Отдельные претензии возникли к ГРЭС-1. Там специалисты зафиксировали превышение выбросов оксида углерода и накопление промышленных отходов без необходимого разрешения. За выявленные нарушения электростанции выставили штрафы на общую сумму 140 млн тенге.

Предприятие не согласилось с решениями ведомства и оспорило их. Как сообщили в департаменте экологии Павлодарской области, суд уже рассмотрел один из материалов. 1,5 млн тенге уже привлечено.

После очередных жалоб жителей чиновники назначили новую проверку ГРЭС-1. Однако, по информации департамента экологии, сотрудники ведомства попытались пройти на территорию электростанции, но их не пропустили.

В департаменте также отметили, что предприятие имеет право обжаловать акт о назначении проверки в судебном порядке.