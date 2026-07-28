Ежемесячная социальная выплата по уходу за ребенком до достижения им полутора лет не сохраняется, если мать выходит на работу на полный рабочий день. Об этом сообщила заместитель директора филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по городу Алматы Балгын Сатбеккызы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Выплаты прекращаются после выхода на полную занятость

По словам Балгын Сатбеккызы, социальная выплата сохраняется только при наличии риска утраты дохода. Поэтому при выходе на работу получательница обязана уведомить об этом государственную корпорацию «Правительство для граждан».

"Если женщина выходит на работу на полный рабочий день, она обязана сообщить об этом государственной корпорации. На основании ее заявления выплата по уходу за ребенком прекращается", – сказала Балгын Сатбеккызы.

Повторно оформить выплату не получится

Спикер подчеркнула, что после прекращения выплаты восстановить ее уже нельзя.

"Если после выхода на работу социальная выплата была прекращена, то при повторном оформлении отпуска по уходу за ребенком она назначаться уже не будет", – пояснила она.

Назван максимальный размер выплаты по беременности и родам

Балгын Сатбеккызы также рассказала о максимальном размере единовременной социальной выплаты по беременности и родам в 2026 году.

По ее словам, если средний доход женщины превышает установленный законодательством предел, выплата рассчитывается исходя из семи минимальных заработных плат. В 2026 году эта сумма составляет 595 тысяч тенге.