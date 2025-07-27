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В горах Алматы снова горит сухостой

Спасатели ликвидируют загорание сухостоя в Аксайском ущелье.

Сегодня, 16:05
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: Pixabay.com

Возгорание произошло в районе дач Коклайсай, Карасайского района Алматинской области, передаёт BAQ.KZ.

В МЧС уточнили, жители близлежащих дачных участков заблаговременно самоэвакуировались. На данный момент угроза распространения огня на жилые дома и прилегающие территории снята.

К месту происшествия были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, воинской части №28237 МЧС, а также сотрудники Государственного национального природного парка. Всего задействовано более 100 человек и 16 единиц техники.

Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.

"Тушение осложнено сложным рельефом местности и погодными условиями, однако работы по ликвидации возгорания продолжаются. Дополнительно к тушению привлечён вертолёт Ми-8 с водосливным устройством от АО "Казавиаспас" МЧС РК", - отметили в ведомстве.

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