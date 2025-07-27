Возгорание произошло в районе дач Коклайсай, Карасайского района Алматинской области, передаёт BAQ.KZ.

В МЧС уточнили, жители близлежащих дачных участков заблаговременно самоэвакуировались. На данный момент угроза распространения огня на жилые дома и прилегающие территории снята.

К месту происшествия были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, воинской части №28237 МЧС, а также сотрудники Государственного национального природного парка. Всего задействовано более 100 человек и 16 единиц техники.

Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.