В горах Алматы снова горит сухостой
Спасатели ликвидируют загорание сухостоя в Аксайском ущелье.
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Возгорание произошло в районе дач Коклайсай, Карасайского района Алматинской области, передаёт BAQ.KZ.
В МЧС уточнили, жители близлежащих дачных участков заблаговременно самоэвакуировались. На данный момент угроза распространения огня на жилые дома и прилегающие территории снята.
К месту происшествия были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС г. Алматы, воинской части №28237 МЧС, а также сотрудники Государственного национального природного парка. Всего задействовано более 100 человек и 16 единиц техники.
Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.
"Тушение осложнено сложным рельефом местности и погодными условиями, однако работы по ликвидации возгорания продолжаются. Дополнительно к тушению привлечён вертолёт Ми-8 с водосливным устройством от АО "Казавиаспас" МЧС РК", - отметили в ведомстве.
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