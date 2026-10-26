В горах Алматы спасатели сопроводили подростка при спуске с пика Скалистый
Несовершеннолетнему туристу помогли спуститься с высоты 3 332 метра.
26 Октября 2026, 09:29
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26 Октября 2026, 09:2926 Октября 2026, 09:29
78Фото: Скриншот видео
В Медеуском районе Алматы спасатели оказали помощь подростку, которому потребовалось сопровождение при спуске с гор. Несовершеннолетний находился в районе пика Скалистый на высоте 3 332 метра.
По данным Центра мониторинга и оперативного реагирования, подросток 2010 года рождения был обнаружен с помощью геолокации.
Спасатели сопроводили его до шлагбаума «Эдельвейс», где передали родственникам. В медицинской помощи подросток не нуждался.
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