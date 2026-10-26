В горах Алматы спасатели сопроводили подростка при спуске с пика Скалистый

В Медеуском районе Алматы спасатели оказали помощь подростку, которому потребовалось сопровождение при спуске с гор. Несовершеннолетний находился в районе пика Скалистый на высоте 3 332 метра.

По данным Центра мониторинга и оперативного реагирования, подросток 2010 года рождения был обнаружен с помощью геолокации.

Спасатели сопроводили его до шлагбаума «Эдельвейс», где передали родственникам. В медицинской помощи подросток не нуждался.