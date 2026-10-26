  • Главная
  • Новости
  • В горах Алматы спасатели сопроводили подростка при спуске с пика Скалистый

В горах Алматы спасатели сопроводили подростка при спуске с пика Скалистый

Несовершеннолетнему туристу помогли спуститься с высоты 3 332 метра.

26 Октября 2026, 09:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот видео 26 Октября 2026, 09:29
26 Октября 2026, 09:29
78
Фото: Скриншот видео

В Медеуском районе Алматы спасатели оказали помощь подростку, которому потребовалось сопровождение при спуске с гор. Несовершеннолетний находился в районе пика Скалистый на высоте 3 332 метра.

По данным Центра мониторинга и оперативного реагирования, подросток 2010 года рождения был обнаружен с помощью геолокации.

Спасатели сопроводили его до шлагбаума «Эдельвейс», где передали родственникам. В медицинской помощи подросток не нуждался.

Самое читаемое

Наверх