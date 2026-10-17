В городе Кентау загорелся многоквартирный дом
При пожаре эвакуированы 32 человека.
17 Октября 2026, 18:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
17 Октября 2026, 18:1917 Октября 2026, 18:19
146Фото: Скриншот видео
В городе Кентау Туркестанской области на улице Толе би произошло возгорание кровли трёхэтажного многоквартирного жилого дома.
Первые пожарные подразделения прибыли на место в течение 3 минут. По прибытии наблюдалось открытое горение кровли.
Пожар ликвидирован на площади 250 кв. м. По лестничному маршу силами ДЧС эвакуированы 32 человека, в том числе 7 детей.
Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Токаев обсудил с главой ЮНЕСКО и представителем Еврокомиссии сотрудничество в науке и энергетике
- Кататься на коньках в Астане можно будет уже в октябре
- Казахстан и еще пять стран будут вместе изучать наследие Золотой Орды
- Более 300 фермеров привезут продукты на ярмарки выходного дня в Алматы
- На Саина в Алматы на три дня перекроют участок дороги