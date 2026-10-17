В городе Кентау загорелся многоквартирный дом

При пожаре эвакуированы 32 человека.

17 Октября 2026, 18:19
АВТОР
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Скриншот видео 17 Октября 2026, 18:19
17 Октября 2026, 18:19
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Фото: Скриншот видео

В городе Кентау Туркестанской области на улице Толе би произошло возгорание кровли трёхэтажного многоквартирного жилого дома.

Первые пожарные подразделения прибыли на место в течение 3 минут. По прибытии наблюдалось открытое горение кровли.

Пожар ликвидирован на площади 250 кв. м. По лестничному маршу силами ДЧС эвакуированы 32 человека, в том числе 7 детей.

Пострадавших нет.

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