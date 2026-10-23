В Иордании при нападении у церкви погибли шесть человек, 28 ранены

В Иордании шесть человек погибли и 28 получили ранения в результате вооружённого нападения на похоронную процессию у церкви в провинции Эль-Карак.

По данным телеканала Al Mamlaka, первоначально сообщалось о семи погибших, однако позднее число жертв уточнили. Количество раненых возросло до 28 человек.

В момент нападения в церкви проходила траурная служба. По информации местных СМИ, внутри здания и рядом с ним находились от 150 до 200 человек.

Полиция расследует произошедшее, однако подозреваемых пока задержать не удалось.

Официальный представитель правительства Иордании Мохаммед Аль-Момани заявил, что службы безопасности проводят необходимые мероприятия. Он призвал граждан не мешать расследованию и получать информацию из официальных источников.