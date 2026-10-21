В каких магазинах и ТРЦ Казахстана действуют скидки ко Дню Республики
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В Казахстане до 27 октября включительно действуют праздничные скидки в рамках акций Republic Day и Bereke Fest. На отдельные категории товаров они достигают 50%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.
С 17 октября к кампании присоединились 649 торговых объектов по всей стране. Специальные цены предлагают на продовольственные и непродовольственные товары. Размер скидок зависит от ассортимента и условий конкретной торговой организации.
Где проходят акции
В акции Republic Day участвуют 232 торгово-развлекательных центра и торговых дома. Среди них:
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в Астане – MEGA Silk Way и «Хан Шатыр»;
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в Алматы – MEGA Alma-Ata, MEGA Park и Forum Almaty;
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в Шымкенте – Mega Planet и Shymkent Plaza.
Акция Bereke Fest охватывает 417 магазинов розничных сетей, включая Magnum, SMALL, «Астыкжан» и GraMad. Праздничные предложения действуют и в торговых объектах других регионов.
Где проверить адреса и условия
Полный перечень участвующих торговых объектов с адресами размещён на официальных интернет-ресурсах акиматов. Информацию о размерах скидок, ассортименте и условиях покупки публикуют сами торговые организации.
Скидки до 50% предусмотрены только на отдельные категории товаров. Праздничные предложения действуют до 27 октября 2026 года включительно.
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