В Караганде пара подозревается в серии краж велосипедов
20 Октября 2026, 10:39
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20 Октября 2026, 10:3920 Октября 2026, 10:39
225Фото: МВД РК
В Караганде полицейские раскрыли серию краж велосипедов. За пять дней пострадали трое горожан, а общий ущерб превысил 300 тысяч тенге.
По подозрению в совершении преступлений задержаны местные жители — мужчина 33 лет и женщина 29 лет. По данным полиции, они передвигались вместе, чтобы не вызывать подозрений у прохожих.
В отношении задержанных начато досудебное расследование. Они помещены в изолятор временного содержания. Сейчас полицейские проверяют их возможную причастность к другим аналогичным кражам.
Полиция призывает жителей не оставлять велосипеды без присмотра, использовать надежные противоугонные замки и не полагаться исключительно на камеры видеонаблюдения.
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