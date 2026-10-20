В Караганде пара подозревается в серии краж велосипедов

В Караганде полицейские раскрыли серию краж велосипедов. За пять дней пострадали трое горожан, а общий ущерб превысил 300 тысяч тенге.

По подозрению в совершении преступлений задержаны местные жители — мужчина 33 лет и женщина 29 лет. По данным полиции, они передвигались вместе, чтобы не вызывать подозрений у прохожих.

В отношении задержанных начато досудебное расследование. Они помещены в изолятор временного содержания. Сейчас полицейские проверяют их возможную причастность к другим аналогичным кражам.

Полиция призывает жителей не оставлять велосипеды без присмотра, использовать надежные противоугонные замки и не полагаться исключительно на камеры видеонаблюдения.