В Караганде станет больше автобусов: какие маршруты ждут изменения

В Караганде увеличат количество автобусов на нескольких городских маршрутах и заменят часть старого транспорта. Автопарк «Таксокомбината» уже получил 20 новых машин, которые вскоре направят на линии. До конца года городские перевозчики планируют приобрести в общей сложности 122 автобуса, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Новые автобусы поступили в город в преддверии Дня Республики. Их распределят между тремя маршрутами:

№ 28 и № 31 – количество автобусов увеличат;

№ 01 – новые машины заменят старые.

Ещё восемь автобусов для маршрута № 012 ожидает «Автопредприятие». Самую крупную партию планирует приобрести автопарк № 3 – до конца года он рассчитывает получить 60 машин. Они заменят автобусы 2013 года выпуска.

«Автобусов в Караганде должно быть больше, желательно новых, а старых – меньше. Вот над этим сейчас и работаем», – написал аким города Мейрам Кожухов в социальных сетях.

Сколько автобусов уже обновили

Обновление общественного транспорта в Караганде началось ещё весной. На маршрут № 29 вышли 22 новых автобуса, а маршруты № 07 и № 011 получили ещё 12 машин.

Таким образом, до нынешнего пополнения на городских маршрутах уже работали 34 новых автобуса. С учётом последней партии «Таксокомбината» в город поступили ещё 20 машин.

По данным акимата, за последние пять лет автобусный парк Караганды обновился на 80%.

При этом городские власти признают, что одной замены старого транспорта недостаточно. Важно также увеличить количество машин на маршрутах, наладить соблюдение расписания и сократить время ожидания на остановках.

«В конечном счёте для пассажиров главное, чтобы автобус приходил вовремя, на маршрутах было достаточно машин и можно было без лишнего ожидания добраться на работу, учёбу или домой», – отметил Мейрам Кожухов.

Очередная партия автобусов поступила в Караганду накануне Дня Республики и профессионального праздника работников автомобильного транспорта, который отмечается в последнее воскресенье октября.