В Карагандинской области нашли применение алюминиевым банкам

Старые алюминиевые банки и строительный лом в Карагандинской области теперь будут переплавлять в радиаторы отопления. В специальной экономической зоне «Сарыарка» открылся завод, который рассчитывает выпускать около 5 млн секций радиаторов в год.

Проект стоимостью 20,6 млрд теңге даст региону около 200 рабочих мест и заменит часть импорта.

Завод Silumin of Qazaqstan открыли накануне Дня Республики. Здесь будут делать алюминиевые и биметаллические радиаторы, и весь путь от сырья до готовой батареи проходит на одной площадке.

«Здесь алюминиевый лом и вторичное сырьё будут перерабатывать в готовую продукцию. Это пример того, как можно эффективно использовать ресурсы, сокращать отходы и создавать дополнительную стоимость внутри страны», — сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Акимат Карагандинской области

От банки до батареи

Металл сначала плавят, потом отливают под высоким давлением, обрабатывают, красят и упаковывают. Для литья используют швейцарский роботизированный комплекс, для сборки и покраски итальянские линии. Каждый радиатор проверяют на герметичность под высоким давлением.

«Внедрили технологию плавки, позволяющую минимизировать образование отходов. Кроме того, в рамках концепции «Таза Қазақстан» приступили к переработке бытовых алюминиевых банок и строительного алюминиевого лома», — рассказал руководитель предприятия Нурсултан Жумабек.

Радиаторы в первую очередь пойдут на казахстанские стройки, в жилые дома и на промышленные объекты. Позже их планируют продавать и в соседние страны. На полную мощность завод выйдет в 2028 году.

Акимат Карагандинской области

Шаг к алюминиевому кластеру

Завод стал одним из шагов к алюминиевому кластеру, который регион формирует сейчас. В нем хотят объединить переработку вторичного сырья, производство сплавов и выпуск готовых изделий. Готовить специалистов и внедрять научные разработки предприятие собирается вместе с вузами.

На открытии был и заместитель председателя правления по инвестиционной деятельности АО Qazaqstan Investment Corporation Габбас Ержанов. Он выразил уверенность, что новое производство даст толчок развитию металлургии в регионе.

С начала года, по словам акима, в экономику Карагандинской области привлекли больше 800 млрд теңге инвестиций.