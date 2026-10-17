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В Казахстан прибыл Премьер-министр Королевства Камбоджа с официальным визитом

17 Октября 2026, 12:45
АВТОР
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Akorda.kz 17 Октября 2026, 12:45
17 Октября 2026, 12:45
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Фото: Akorda.kz

В Акорде состоялась церемония встречи Премьер-министра Королевства Камбоджа Хуна Манета, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Акорда.

В ходе торжественного мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Хун Манет представили друг другу членов официальных делегаций. 

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

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