В Казахстан прибыл Премьер-министр Королевства Камбоджа с официальным визитом
17 Октября 2026, 12:45
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17 Октября 2026, 12:4517 Октября 2026, 12:45
138Фото: Akorda.kz
В Акорде состоялась церемония встречи Премьер-министра Королевства Камбоджа Хуна Манета, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Акорда.
В ходе торжественного мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Хун Манет представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.
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