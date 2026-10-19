Где в Казахстане могут ограничить строительство из-за риска землетрясений

В Казахстане планируют усилить требования к строительству в сейсмоопасных районах. В частности, власти хотят не допускать застройку в зонах тектонических разломов и предгорьях, передает BAQ.KZ.

Эти меры обсудили на совещании по сейсмической безопасности в Алматы.

40% территории страны – сейсмоопасные районы

По официальным данным, около 40% территории Казахстана относится к сейсмически опасным районам.

С начала 2026 года в стране зарегистрировали более 1 тысячи землетрясений. При этом только восемь из них ощущались населением – их интенсивность составила от 2 до 4 баллов.

В сейсмоопасных регионах планируют проверить здания и другие объекты на устойчивость к землетрясениям. Также власти хотят создать цифровую базу рисков, где будут собраны данные о потенциально опасных территориях и объектах.

Где могут ограничить строительство

Отдельно на совещании подняли вопрос застройки в потенциально опасных местах.

Речь идет о необходимости не допускать строительство в зонах тектонических разломов и в предгорных районах.

Пока это не означает, что такой запрет уже действует. Соответствующие меры еще предстоит проработать.

Казахстанцев хотят быстрее предупреждать о землетрясениях

МЧС и другим госорганам поручено улучшить систему наблюдения за землетрясениями и завершить внедрение Mass Alert.

Эта система должна позволить быстрее оповещать людей о чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, планируется усилить подготовку населения к возможным землетрясениям.

Новые карты подготовят для трех регионов

Власти также намерены разработать карты сейсмического районирования для Туркестанской и Мангистауской областей, а также Тараза.

Для этого еще необходимо определить финансирование.

Карты должны показать, какие территории наиболее подвержены сейсмическим рискам и где при строительстве необходимо учитывать дополнительные требования безопасности.

Казахстан и Китай будут вместе изучать землетрясения

Еще одно направление – создание совместного казахстанско-китайского центра исследований землетрясений.

Его планируют открыть на базе Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований.

Специалисты двух стран смогут обмениваться сейсмологическими данными, проводить совместные исследования и совершенствовать системы раннего предупреждения.

В Алматы подготовили 384 пункта для пострадавших

Отдельно проверили готовность Алматы к возможным ЧС.

В городе предусмотрено 384 пункта приема пострадавшего населения. Из них 150 оснащены мобильными складами.

В следующем году также планируют провести масштабные учения с участием спасательных и других экстренных служб, чтобы проверить их готовность к реальной чрезвычайной ситуации.