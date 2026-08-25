В Казахстане изменили правила отлова бездомных животных

В Казахстане обновили Типовые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных. В документе появилось понятие мер экстренного реагирования. Они нужны, чтобы быстро устранить или минимизировать последствия агрессии животных и предотвратить угрозу жизни и здоровью людей, животных и сохранности имущества. Организовывать такие меры должны акиматы. При поступлении животного в пункт временного содержания или приют теперь будут проверять, есть ли у него средство учета и информация о владельце в базе данных по учету домашних животных.

Отдельно прописаны случаи, когда допускается умерщвление. При регулировании численности бродячих животных эта мера разрешена в отношении животных, кроме кошек, в порядке и сроки, которые установят маслихаты. Безнадзорных животных, за исключением кошек, в приютах и пунктах временного содержания также можно умерщвлять, если они больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы владельцем или другими ответственными лицами после истечения установленных сроков.

При этом использовать яды и химические препараты для умерщвления животных запрещено. Изменения внесены приказом Министерства экологии и природных ресурсов РК от 18 августа 2026 года №167. Новые правила вступят в силу 4 сентября.