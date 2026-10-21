Армию Казахстана ждёт перезагрузка: что изменится для солдат

В Казахстане планируют реформировать Вооружённые силы, изменить систему срочной службы и создать новые подразделения. План военной реформы одобрил Совет Безопасности под председательством президента Касым-Жомарта Токаева. Одним из ключевых изменений станет переход к двухэтапной модели срочной службы.

Первые шесть месяцев новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах, а следующие шесть месяцев — служить непосредственно в воинских частях, где основное внимание уделят боевой подготовке и выполнению задач в составе подразделений.

Во время заседания Токаев поручил подготовить предложения по реформированию оборонной сферы с учётом масштабных преобразований в стране. Президент подчеркнул, что Казахстану необходима современная, мобильная и технологичная армия.

Поставлена задача изменить качество Вооруженных Сил. Это касается управления, подготовки военнослужащих, кадровой политики, военного образования, оборонного планирования и технологического оснащения. Особого внимания требуют безопасность службы, культура командования, эффективность использования государственных ресурсов. Взаимодействие армии с обществом тоже следует изменить. Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата, — заявил глава государства.

Основные положения плана на заседании представила заместитель председателя Совета Безопасности Аида Балаева. Документ разработали с учётом международного опыта военного строительства, современных методов ведения боевых действий и предложений отечественных специалистов. План предусматривает пересмотр структуры и состава Вооружённых сил, совершенствование системы управления и оборонного планирования, создание Беспилотных сил и усиление ключевых компонентов армии.

Эти изменения должны повысить эффективность всей военной организации государства. Отдельное внимание уделят защите прав военнослужащих и предупреждению неуставных отношений. В рамках реформы планируется создать институт военных консультантов и Уполномоченного по делам военнослужащих, а также принять дополнительные меры по укреплению воинской дисциплины.

Ещё одно направление — развитие военно-патриотического воспитания. Власти намерены совершенствовать единую систему подготовки «Жас айбын» на основе концепции «Адал азамат», расширять сеть специализированных военных школ и улучшать начальную военную подготовку.

О планируемой модернизации Вооружённых сил также доложил министр обороны Айдос Мырзахметов. Среди предусмотренных мер — принятие новой информационно-коммуникационной стратегии армии и повышение качества воспитательной работы на основе конституционного принципа «Закон и Порядок». Ожидается, что эти шаги помогут укрепить дисциплину и доверие общества к армии.

Токаев также поручил до конца 2026 года завершить работу Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Казахстана. Организационные мероприятия по военной реформе планируется провести до конца 2026 года, а основные концептуальные меры реализовать в 2027 году.

По итогам заседания Совет Безопасности одобрил план. Координацию его выполнения возложили на Правительство и Совет Безопасности. Президент подчеркнул, что военная безопасность является общенациональной задачей и требует согласованной работы всех заинтересованных государственных органов.