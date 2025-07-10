  • 10 Июля, 18:44
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В Казахстане на 100% обновился корпус сельских акимов — Ерлан Карин

Кто пришел во власть после выборов акимов?

Сегодня, 18:32
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32
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Фото: gov.kz

Советник Президента Ерлан Карин напомнил о ключевом этапе политических реформ — прямых выборах сельских акимов, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым пять лет назад. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает BAQ.KZ.

Цифры и факты

  • За это время избрано 2 969 акимов в 17 областях страны.
  • Из них 864 — самовыдвиженцы, а 283 — женщины.
  • Большинство избранных акимов не имели опыта госслужбы: это учителя, врачи, фермеры, предприниматели и руководители хозяйств.
  • Средний возраст нового корпуса сельских акимов — 44 года.

Таким образом, корпус сельских акимов обновился на 100%.

Процесс реформы продолжается. В прошлом году в Казахстане прошли пилотные выборы 45 районных акимов, а с 2025 года по мере окончания полномочий действующих глав районов и городов областного значения выборы будут проводиться прямым голосованием.

"Процесс совершенствования государственной системы управления продолжается. В системе госслужбы происходят большие изменения", — отметил Карин.

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