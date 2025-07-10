Советник Президента Ерлан Карин напомнил о ключевом этапе политических реформ — прямых выборах сельских акимов, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым пять лет назад. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает BAQ.KZ.

Цифры и факты

За это время избрано 2 969 акимов в 17 областях страны.

Из них 864 — самовыдвиженцы, а 283 — женщины.

Большинство избранных акимов не имели опыта госслужбы: это учителя, врачи, фермеры, предприниматели и руководители хозяйств.

Средний возраст нового корпуса сельских акимов — 44 года.

Таким образом, корпус сельских акимов обновился на 100%.

Процесс реформы продолжается. В прошлом году в Казахстане прошли пилотные выборы 45 районных акимов, а с 2025 года по мере окончания полномочий действующих глав районов и городов областного значения выборы будут проводиться прямым голосованием.