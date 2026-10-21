В Казахстане накопилось 55 млрд тонн горных отходов: депутат Курултая предложил пустить их в переработку

Фракция партии «Әділет» в Курултае предложила провести инвентаризацию техногенных минеральных образований, то есть отвалов и хвостов, которые остались после добычи и обогащения руды. Среди них сотни миллионов тонн отходов с полезными компонентами, и добывать их проще, чем на новых месторождениях.

Депутатский запрос министру промышленности и строительства Ерсайыну Нагаспаеву на заседании Курултая зачитал член фракции Марат Шибутов.

Шибутов начал с того, что разведанных месторождений твердых полезных ископаемых в Казахстане становится все больше, и это внушает оптимизм.

«Однако добыча на этих месторождениях требует существенных затрат и ресурсов и времени. При этом у нас есть другой источник полезных ископаемых, который находится без внимания», — сказал депутат.

Отходы, накопленные за 150 лет

Промышленная добыча твердых полезных ископаемых в Казахстане началась во второй половине XIX века. За 150 лет, по словам Шибутова, накопились миллиарды тонн отходов обогащения руды.

«Следует учесть, что первоначально добывались гораздо более богатые руды, чем в настоящее время, и много руд, вполне пригодных сейчас для использования, уходили в отвалы», — отметил он.

Со временем в отвалах идут геохимические процессы, и полезных компонентов в них становится еще больше.

«Кроме того, тут руда уже измельчена и лежит на поверхности, что значительно облегчает ее добычу. Поэтому их разработка, особенно на старых месторождениях, крайне перспективна и может продлить дальнейшую эксплуатацию месторождений, а также улучшить положение моногородов, расположенных рядом с предприятиями», — сказал Шибутов.

Отдельно депутат сказал об экологии. По его словам, переработка отвалов улучшит экологическую обстановку, освободит землю и даст экономике прибыль, рабочие места и налоги.

1747 объектов и 55 млрд тонн

По данным Министерства промышленности и строительства на 1 января 2024 года, в Казахстане насчитывалось 1747 объектов, где размещено около 55 млрд тонн техногенных минеральных образований. Большая часть это вскрышные породы, которые подходят для строительства. Меньшая содержит полезные компоненты, но и ее, по словам депутата, несколько сотен миллионов тонн.

Отвалы, накопленные до 1992 года, принадлежат государству. Все, что появилось позже, находится в собственности предприятий, которые их создали.

Среди крупнейших таких объектов Шибутов назвал хромовые отвалы Донского ГОКа в Актюбинской области и фосфоритовые отвалы месторождений Чулак-Тау, Жанатас и Кок-Джон в Жамбылской области. В Восточно-Казахстанской области это отвалы Лениногорской обогатительной фабрики с золотом и серебром и Чашинское хвостохранилище с золотом. В Туркестанской области фосфорный шлакоотвал в районе станции Казгурт.

В Карагандинской области депутат перечислил хвосты марганцевой руды Жездинской обогатительной фабрики, марганцевые отвалы №4, 6, 7 и 2а Жайремского ГОКа, медные отвалы Коунрадского рудника и отвалы Qarmet. Только у Qarmet их около 800 млн тонн, из них примерно 21 млн тонн отходов доменного производства и 46 млн тонн сталеплавильного.

Пример уже есть

Удачный опыт переработки отвалов, по словам депутата, есть в Акмолинской области. В 2017–2018 годах там запустили три фабрики по переработке золотосодержащих хвостов рудников «Аксу», «Бестобе» и «Жолымбет» АО «ГМК Казахалтын» общей мощностью 7 млн тонн в год.

«Все они были переработаны, компания получила прибыль, бюджет налоги, экономика получила инвестиции и золото. Таким образом, переработка ТМО является крайне перспективным и нужным видом бизнеса», — подчеркнул Шибутов.

Что предлагают депутаты

Фракция предложила Министерству промышленности и строительства создать рабочую группу с недропользователями и научно-исследовательскими организациями, чтобы провести инвентаризацию техногенных минеральных образований. Кроме того, отвалы предлагают разделить на государственные и принадлежащие недропользователям, а на государственные подготовить контракты на недропользование.

«Прошу ответить на запрос в установленные законом сроки», — завершил выступление депутат.

На том же заседании Курултай рассмотрел в первом чтении два законопроекта о ратификации соглашений. Первое касается открытия представительств таможенных служб Казахстана и Узбекистана, второе сотрудничества и взаимной административной помощи в таможенных делах с Пакистаном.