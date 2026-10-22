В Казахстане объявили штормовое предупреждение на 23 октября. В горных районах отдельных областей прогнозируют сильный снег, а в некоторых регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в области Жетысу 23 октября в горных районах временами ожидается сильный снег. На востоке и в горных районах области прогнозируют туман. Скорость северо-западного ветра на востоке и в горах может достигать 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Талдыкоргане температура ночью может опуститься до 1-3 градусов мороза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге - высокая.

Отдельное предупреждение касается района Алакольских озер в области Жетысу. Здесь ожидается северо-западный ветер с порывами 23-28 м/с, днем временами - 30 м/с и более.

В Алматинской области на юге ожидаются дождь и снег, а в горных районах временами - сильный снег. На юге и в горах возможен туман. Северо-западный ветер на востоке и в горных районах усилится до 18-23 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки до 3 градусов. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы ночью прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также туман. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов, расположенных в Иле Алатау, временами ожидаются сильный снег и туман. Порывы северо-западного ветра могут достигать 18-23 м/с.

В Карагандинской области на севере и востоке ожидаются осадки, преимущественно снег, и гололед. Ночью и утром в этих районах возможен туман. Утром и днем на севере и востоке области порывы северо-западного и западного ветра достигнут 15 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде временами ожидаются осадки преимущественно в виде снега и гололед.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке прогнозируют туман. На западе и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Аналогичная ситуация ожидается в Жезказгане.

В Костанайской области на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке ожидаются осадки преимущественно в виде снега и гололед. На западе области прогнозируют туман. Северо-западный и западный ветер на севере, востоке и юге усилится до 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются порывы северо-западного и западного ветра 15-20 м/с.

В области Абай прогнозируют осадки преимущественно в виде снега и гололед. На западе, севере и востоке области ожидается метель, ночью и утром на юге - туман. Порывы северо-западного ветра на западе, севере и востоке достигнут 15-20 м/с. В Семее ожидаются снег, метель и гололед, а скорость порывов северо-западного ветра составит 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки преимущественно в виде снега и гололед. На севере, востоке и в горных районах прогнозируют сильный снег, на западе, севере, востоке и в горах - метель. Порывы западного и северо-западного ветра на западе, севере и юге области достигнут 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки преимущественно в виде снега, метель и гололед. Утром и днем порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 15-18 м/с.

В Мангистауской области днем на севере ожидается пыльная буря. Восточный ветер на западе, севере и востоке области усилится до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а в центральной части ожидается чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются осадки преимущественно в виде снега. На западе, юге и в центре прогнозируют гололед, на севере и востоке - туман. Северо-западный ветер днем на западе и юге области усилится до 15-20 м/с. В Павлодаре также ожидаются осадки преимущественно в виде снега и гололед.

В Западно-Казахстанской области на западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Северо-восточный ветер ночью в горах, а днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области усилится до 15-20 м/с. Ночью на западе, севере и востоке области прогнозируются заморозки до 3 градусов. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Она также прогнозируется в Атырау.

В Акмолинской области на западе и севере ожидается туман. Северо-западный и северный ветер ночью на севере и востоке области усилится до 15-18 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с.

В Кызылординской области днем на севере, востоке и в центре прогнозируется пыльная буря. Ночью на востоке ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, днем - 15-20 м/с, а на востоке области - до 25 м/с. Ночью на севере и в центре ожидаются заморозки до 3 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере - высокая. В Кызылорде днем прогнозируется пыльная буря, северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. В городе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.