В Казахстане открыли 28 километров четырехполосной трассы: где теперь можно проехать

В Актюбинской области открыли 28 километров реконструированной дороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын». На участке международного коридора Самара – Шымкент вместо двух полос теперь четыре, передает BAQ.KZ.

Движение открыли на участке с 791-го по 819-й километр. Теперь водители могут ехать по двум полосам в каждом направлении. Встречные потоки разделены, что снижает риск лобовых столкновений.

Еще в прошлом году здесь открыли движение по первым двум полосам. Сейчас реконструкция всех четырех полос завершена.

На 28-километровом участке построили два моста, два путепровода и две транспортные развязки. Обустроили 46 водопропускных сооружений, включая пять переходов для скота.

В строительстве участвовали 490 специалистов и 380 единиц техники.

Открытый участок входит в проект реконструкции всей дороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын» протяженностью 262 километра.

Как сообщили в национальной компании «ҚазАвтоЖол», остальные участки трассы продолжат расширять до четырех полос. После завершения работ на всем направлении встречные транспортные потоки будут разделены.

В открытии участка приняли участие первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев и представители дорожной отрасли.