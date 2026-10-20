В Казахстане открыли 28 километров четырехполосной трассы: где теперь можно проехать
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В Актюбинской области открыли 28 километров реконструированной дороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын». На участке международного коридора Самара – Шымкент вместо двух полос теперь четыре, передает BAQ.KZ.
Движение открыли на участке с 791-го по 819-й километр. Теперь водители могут ехать по двум полосам в каждом направлении. Встречные потоки разделены, что снижает риск лобовых столкновений.
Еще в прошлом году здесь открыли движение по первым двум полосам. Сейчас реконструкция всех четырех полос завершена.
На 28-километровом участке построили два моста, два путепровода и две транспортные развязки. Обустроили 46 водопропускных сооружений, включая пять переходов для скота.
В строительстве участвовали 490 специалистов и 380 единиц техники.
Открытый участок входит в проект реконструкции всей дороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын» протяженностью 262 километра.
Как сообщили в национальной компании «ҚазАвтоЖол», остальные участки трассы продолжат расширять до четырех полос. После завершения работ на всем направлении встречные транспортные потоки будут разделены.
В открытии участка приняли участие первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев и представители дорожной отрасли.
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