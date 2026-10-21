В Казахстане самая низкая смертность новорожденных в Центральной Азии

Казахстан добился самого низкого уровня смертности новорожденных среди стран Центральной Азии, 3 случая на 1000 детей, родившихся живыми. Страна досрочно выполнила Цели устойчивого развития ООН по снижению детской смертности. А чтобы помощь матерям и детям стала еще доступнее, в стране построят 16 новых детских больниц и перинатальных центров.

В Минздраве связывают этот результат с развитием перинатальной помощи, современными технологиями и тем, как изменилось медицинское сопровождение мам и малышей.

Сегодня выживают 57% новорожденных с экстремально низкой массой тела, это дети, которые появляются на свет весом меньше килограмма. Врачи работают над тем, чтобы этот показатель рос. Для этого развивают специализированную помощь и обновляют оснащение больниц.

Отдельное внимание уделяют беременности и раннему выявлению врожденных заболеваний. По программе «Аналар саулығы» в 22 центрах охраны плода открыли клиники одного дня. Там появились современные методы диагностики и даже лечения ребенка еще до рождения.

Результат уже заметен. Врожденные пороки развития стали выявлять на 12% чаще, а младенческая смертность по этим причинам снизилась на 15%.

Дальше, по сообщению Минздрава, службу охраны материнства и детства будут развивать так, чтобы качественная диагностика и лечение были доступны во всех регионах Казахстана, а риски для мам и детей выявлялись как можно раньше.