В Казахстане продолжает сокращаться число разводов, заявила министр культуры и информации Аида Балаева, поздравляя граждан с Днём семьи, передает BAQ.KZ. По её словам, за последние пять лет количество разводов уменьшилось почти на 16% — с 48,2 тыс. случаев в 2020 году до 40,5 тыс. в 2024-м. Только в прошлом году 37,5% бракоразводных дел завершились примирением сторон, тогда как в 2023 году таких случаев было 33,1%.

Министр подчеркнула, что это свидетельствует о росте ответственности супругов и стремлении сохранить семью. С 2019 года в стране реализуется проект "Бақытты отбасы" при судах по делам несовершеннолетних, который помогает супругам найти выход из кризисных ситуаций. В его рамках семьи получают консультации психологов, юристов и медиаторов. Также в Казахстане действуют образовательные программы для молодых пар, проект "Академия родителей" и 131 Центр поддержки семьи, куда с начала года обратились более 40 тыс. граждан.