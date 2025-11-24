На базе Республиканского государственного учреждения "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" Министерства просвещения Республики Казахстан начал работу Республиканский учебно-методический совет по инклюзивному образованию, передаёт BAQ.KZ

Совет занимается экспертной оценкой инновационных подходов, а также разработкой и внедрением новых методик обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.

Приём заявок осуществляется четыре раза в год: с 1 по 15 января, с 1 по 15 апреля, с 1 по 15 июля и с 1 по 15 октября. Педагоги и специалисты отрасли могут представить в Совет свои авторские учебно-методические материалы и программы.

Все требования по прохождению экспертизы размещены в разделе "РУМС" на портале special-edu.kz.