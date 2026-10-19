Рамазан, Ораза айт и Курбан айт: названы даты на 2027 год
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Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) утвердило календарь религиозных праздников и значимых дат на 2027 год.
Согласно календарю, священный месяц Рамазан начнется 8 февраля и завершится 9 марта праздником Ораза айт. Одна из наиболее значимых ночей месяца — Қадір түні (Ляйлят аль-Кадр) — приходится на ночь с 5 на 6 марта.
Курбан айт в 2027 году будет отмечаться в течение трех дней — с 16 по 18 мая. День Арафа, предшествующий празднику, приходится на 15 мая.
В календарь также включены другие важные для мусульман даты. Мирадж отмечается в ночь с 4 на 5 января, Бараат түні — с 22 на 23 января. День Ашура приходится на 15 июня, а Мавлид, посвященный дню рождения пророка Мухаммеда, — на 14–15 августа. Еще одна дата Мираджа указана в календаре на ночь с 24 на 25 декабря.
В Духовном управлении мусульман Казахстана напомнили, что даты религиозных праздников могут смещаться на один день в зависимости от фазы Луны.
Для сравнения, в 2026 году священный месяц Рамазан проходил с 19 февраля по 19 марта, а Ораза айт отмечался 20 марта.
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